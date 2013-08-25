اكتشاف فاعلية "الأوميجا-3" فى الحد من فرط الحركة وقصور الانتباه

كشفت دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون من جامعة أوسلو النرويجية، معلومات جديدة ومثيرة بشأن أحدث العلاجات المستخدمة لعلاج اضطراب فرط الحركة وقصور الانتباه "ADHD "، وذلك من خلال تجارب حيوانية على فئران المعمل.

وأشار الباحثون إلى أن تناول الحمض الدهنى الشهير "أوميجا-3" له فاعلية كبيرة فى الحد من أعراض اضطراب فرط الحركة وقصور الانتباه ADHD "، حيث أثبتت تلك المكملات الغذائية فاعلية كبيرة فى تنظيم إفراز العديد من الموصلات العصبية بالجهاز العصبى فى المخ، وهى الدوبامين والسيروتونين والجلوتامات، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وأكد الباحثون أن الأوميجا-3، والتى توجد بكميات كبيرة فى الأسماك الدهنية كالماكريل والتونة والسالمون والسردين والمكسرات والزيت الحار، تُحدث فاعلية أكبر على الذكور أكبر منها من الإناث، وتحدث لكلاهما تغييرات كبيرة فى كيمياء المخ، تساهم بالنهاية فى الحد من الأعراض المرضية لاضطراب فرط الحركة وقصور الانتباه وتحد منها بشكل كبير.

جاءت هذه النتائج فى المجلة العلمية "Behavioral and Brain Functions"، وذلك على الموقع الإلكترونى الخاص بها فى الثالث والعشرين من شهر أغسطس الجارى.