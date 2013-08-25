سكر الحمل يعرض الحوامل لتوقف التنفس الانسدادى

أظهرت الأبحاث الطبية أن الحوامل اللاتى يعانين من سكر الحمل هن الأكثر عرضة للإصابة بتوقف التنفس الانسدادى أثناء النوم.

وتتطور الإصابة بسكر الحمل فى الربع الثانى من الحمل أى بدءا من الشهر الثالث وحتى السادس لتصاب به ما بين أربع إلى ثمانى حوامل من بين كل 100 حامل فى الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا للنتائج المنشورة فى العدد الأخير من مجلة "علم الغدد الصماء والأيض " يتسبب توقف التنفس الانسدادى أثناء النوم – حال عدم معالجته – فى مضاعفة فرص الإصابة بالسكتات الدماغية وأمراض القلب والأوعية الدموية بالإضافة للأزمات القلبية الخطيرة.

وقال سيريمون ريوتراكول أستاذ أمراض النساء والتوليد بالمركز الطبى التابع لجامعة "راش" الأمريكية إنه من الشائع أن تعانى بعض الحوامل من اضطرابات النوم إلا أن مخاطر الإصابة باختناق التنفس الانسدادى تتضاعف بصورة ملحوظة فى حال معاناتهن من سكر الحمل.

وكانت الأبحاث قد أجريت على 15 سيدة حاملا، ممن تعانين من سكر الحمل و15 سيدة حاملا لا يعانين من الإصابة بالمرض بالإضافة إلى 15 سيدة لم تكن حاملا ولا يعانين من هذه الإصابة.

وأشارت المتابعة إلى أن الحوامل اللاتى لا يعانين من سكر الحمل تمكن من النوم ساعة إضافية ليلا وكن أقل عرضة للاستيقاظ أثناء الليل بالمقارنة بالحوامل اللاتى عانين من سكر الحمل.