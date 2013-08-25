دراسة: الماريجوانا قد تشكل علاجا محتملا للاكتئاب

تقترح دراسة جديدة نشرت فى مجلة "نيو روبسيتش للعلوم الدوائية "الأوروبية أن الماريجوانا يمكن أن تستخدم كعلاج محتمل لنوبات الاكتئاب لاحتوائها على عناصر يمكن أن تعمل على تغيير الاستجابة للمشاعر السلبية والصور.

وأجرى الباحثون بالمركز الطبى "التابع لجامعة "أوتريخت"الهولندية أبحاثهم على كيفية تأثير مادة "تيتراهيدرو كانابينويد" على وظائف وخلايا المخ.

ووجدوا أن مادة "تيترا هيدرو كانا بينويد" - المتواجدة فى نبات القنب – تعمل على تغيير استجابات خلايا المخ للمشاعر والصور السلبية عن طريق تفعيل نظام "أندو كانابينويد "الطبيعى فى المخ.

وأشارت الأبحاث إلى أن إدارة مادة "التتراهيدرو كانا بينويد" تقلل من التحيز السلبى للأحداث وهو ما يضيف المزيد من الأدلة العملية على مساهمة هذه المادة فى تقليل الأعراض الاكتئابية بين العديد من المرضى.