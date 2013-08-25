بلاغ سرقة دجاج المرضى كاذب وتم أخذ تعهد على مقدمه

إعفاء مدير مستشفى النماص من منصبه .. وابن مزهر لـ «عكاظ»:

عبدالله غرمان (النماص)

مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور إبراهيم بن سليمان الحفظي قبول طلب مدير مستشفى النماص العام محمد بن عبدالله بن مزهر بإعفائه من مهام إدارة مستشفى النماص العام نظراً لظروفه الصحية والأسرية التي يمر بها وتتطلب وجوده في مدينة أبها بعد عدة طلبات متكررة تقدم بها كان آخرها في شهر شعبان الماضي، فيما أصدر الحفظي قراراً بتكليف مدير مستشفى تنومة سالم الأسمري مديراً لمستشفى النماص العام خلفاً لابن مزهر.ونفى ابن مزهر عبر «عكاظ» أن يكون هناك أي ضغوط أو أسباب دفعته لطلب الإعفاء، وعن بلاغ أحد المواطنين الذي تقدم به قبل فترة زاعما فيه بأن عمال الشركة المشغلة لقسم التغذية بالمستشفى يقومون بسرقة الدجاج المخصص للمرضى وبيعه خارج المستشفى أفاد ابن مزهر بأنه بلاغ كاذب وتم أخذ إقرار في شرطة النماص على المواطن مقدم البلاغ والتعهد بعدم تقديم أي بلاغ قبل التأكد من صحته وصدر بذلك قرار من قبل محافظة وشرطة النماص، مبينا بأن طلب الإعفاء الذي تقدم به أجبرته عليه ظروفه الصحية والأسرية التي تتطلب تواجده بمدينة أبها بشكل مستمر.وأبدا بن مزهر رضاه عن الفترة التي كان مديرا فيها للمستشفى مبينا بأن هذه المنشأة حققت العديد من الإنجازات خلال الخمسة أعوام الماضية ومنها حصول مستشفى النماص على شهادة الجودة من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية اضافة إلى تحقيقه أفضل مستشفى على مستوى منطقة عسير في برنامج الأسرة، كما حصل على مدى عامين متتاليين على أفضل مستشفى في برنامج المراجعة الإكلينيكية وأفضل مستشفى في التدريب كذلك في العام الماضي وإنشاء مبنى للطوارئ وتوريد جهاز الرنين المغناطيسي والأجهزة الطبية الحديثة التي كان لها دور فعال في إجراء العديد من العمليات الجراحية المعقدة بنجاح تام.