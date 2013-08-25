أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

بلاغ سرقة دجاج المرضى كاذب وتم أخذ تعهد على مقدمه

Google+ Print
بلاغ سرقة دجاج المرضى كاذب وتم أخذ تعهد على مقدمه بلاغ سرقة دجاج المرضى كاذب وتم أخذ تعهد على مقدمه

إعفاء مدير مستشفى النماص من منصبه .. وابن مزهر لـ «عكاظ»:

 عبدالله غرمان (النماص)

مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير الدكتور إبراهيم بن سليمان الحفظي قبول طلب مدير مستشفى النماص العام محمد بن عبدالله بن مزهر بإعفائه من مهام إدارة مستشفى النماص العام نظراً لظروفه الصحية والأسرية التي يمر بها وتتطلب وجوده في مدينة أبها بعد عدة طلبات متكررة تقدم بها كان آخرها في شهر شعبان الماضي، فيما أصدر الحفظي قراراً بتكليف مدير مستشفى تنومة سالم الأسمري مديراً لمستشفى النماص العام خلفاً لابن مزهر.ونفى ابن مزهر عبر «عكاظ» أن يكون هناك أي ضغوط أو أسباب دفعته لطلب الإعفاء، وعن بلاغ أحد المواطنين الذي تقدم به قبل فترة زاعما فيه بأن عمال الشركة المشغلة لقسم التغذية بالمستشفى يقومون بسرقة الدجاج المخصص للمرضى وبيعه خارج المستشفى أفاد ابن مزهر بأنه بلاغ كاذب وتم أخذ إقرار في شرطة النماص على المواطن مقدم البلاغ والتعهد بعدم تقديم أي بلاغ قبل التأكد من صحته وصدر بذلك قرار من قبل محافظة وشرطة النماص، مبينا بأن طلب الإعفاء الذي تقدم به أجبرته عليه ظروفه الصحية والأسرية التي تتطلب تواجده بمدينة أبها بشكل مستمر.وأبدا بن مزهر رضاه عن الفترة التي كان مديرا فيها للمستشفى مبينا بأن هذه المنشأة حققت العديد من الإنجازات خلال الخمسة أعوام الماضية ومنها حصول مستشفى النماص على شهادة الجودة من المجلس المركزي لاعتماد المنشآت الصحية اضافة إلى تحقيقه أفضل مستشفى على مستوى منطقة عسير في برنامج الأسرة، كما حصل على مدى عامين متتاليين على أفضل مستشفى في برنامج المراجعة الإكلينيكية وأفضل مستشفى في التدريب كذلك في العام الماضي وإنشاء مبنى للطوارئ وتوريد جهاز الرنين المغناطيسي والأجهزة الطبية الحديثة التي كان لها دور فعال في إجراء العديد من العمليات الجراحية المعقدة بنجاح تام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية