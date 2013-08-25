عودة 18 ألف معلم ومعلمة للمدارس

حسين محه (جازان)

يبدأ 18 ألف معلم ومعلمة اليوم بالعودة إلى أداء مهامهم في مدارس تعليم جازان بعد أن تمتعوا بإجازتهم السنوية لعام 1434هـ، التي امتدت إلى أكثر من شهرين، وذلك من أجل الإعداد لاستقبال الطلاب والطالبات الأسبوع المقبل.ورحب المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة جازان محمد بن مهدي الحارثي بجميع المعلمين والمعلمات وعودتهم إلى مدارسهم بعد قضاء الإجازة لهذا العام، مشيداً بجهودهم المتميزة التي بذلوها خلال العام الماضي، حاثاً لهم على مواصلة التميز والإبداع خلال هذا العام لما فيه مصلحة أبنائنا الطلاب والطالبات.