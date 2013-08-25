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جوازات جازان تطبق نظام «أبشر»

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جوازات جازان تطبق نظام «أبشر» جوازات جازان تطبق نظام «أبشر»

 محمد الكادومي (جازان)

بدأت إدارة الجوازات في منطقة جازان في تطبيق نظام الخدمة الإلكترونية «أبشر»، وذلك بمقر الإدارة بمدينة جازان.وأوضح مدير جوازات المنطقة العميد محمد السلمي أن الإدارة تقوم حالياً عبر العديد من موظفيها بتعريف المراجعين بخدمات النظام من خلال استخدام الجهاز الذي يعتمد على البصمة الإلكترونية.وبين العميد السلمي أنه بإمكان المراجعين حالياً الاستفادة من النظام لإصدار تصاريح السفر وتجديد الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة والخروج النهائي، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تقديم خدمة تجديد جواز السفر السعودي للراغبين في الحصول على الخدمة.

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