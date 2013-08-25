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تسربات مياه في أسقف إسكان الحصمة للنازحين

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تسربات مياه في أسقف إسكان الحصمة للنازحين تسربات مياه في أسقف إسكان الحصمة للنازحين

 محمد الكادومي (جازان)

استعان المقيمون في إسكان النازحين بالحصمة، بالبراميل والعبوات لمنع وصول تسربات مياه الأمطار إلى داخل وحداتهم السكنية، والحد من انتشارها داخل منازلهم، بعدما أتلفت جزءا كبيرا من الأثاث.وفيما تلقت «عكاظ» شكاوى العديد من السكان، كشفت الجولة بوضوح كم التسربات المائية الكبير في أسطح الفلل، مما تسبب في تجمع المياه داخل الغرف محدثة عددا من التلفيات في أثاث المستفيدين، والذين عبروا عن قلقهم مع هطول الأمطار.وقال متعب خبراني إنه لجأ إلى البراميل والعبوات لمنع وصول مياه الأمطار إلى أثاث منزله بعد أن أتلفت معظمه في غرف المنزل، كما تسببت مياه الأمطار في حبسه وأسرته داخل الغرف، بعد تحول الفناء إلى بركة مياه.وأضاف أحمد عبدالله إن التسربات المائية حدثت في منزله والمنازل المجاورة لبعض أقاربه الذين يسكنون بجواره، مبينا أنه عندما شاهد تلك التسربات أبلغ إدارة الدفاع المدني المتواجدة في الإسكان والتي أبلغتهم بأنه عليهم اللجوء إلى قسم الصيانة الخاص بالإسكان لحسم الأمر معهم.وأوضح أحمد حدادي وحسين مجرشي عن معاناة الأسر مع تسربات مياه الأمطار والتلفيات والتشققات التي أحدثتها في مساكنهم، إضافة إلى انتشار التماسات الكهربائية بسبب تلك التسربات، مطالبين الجهات المشرفة على المشروع بمحاسبة الشركة التي عملت على بناء وتنفيذ المشروع والذي انتشرت فيه العيوب بعد فترة قصيرة من افتتاحه.

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