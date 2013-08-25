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تعليم بيشة يعتمد نقل 31 ألف طالب وطالبة

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تعليم بيشة يعتمد نقل 31 ألف طالب وطالبة تعليم بيشة يعتمد نقل 31 ألف طالب وطالبة

 عبدالله آل قمشة (بيشة)

أكد مدير التربية والتعليم في بيشة سعد بن سالم آل سالم أنه تم اعتماد نقل 20062 طالب وطالبة في تعليم بيشة للعام الدراسي الجديد 1434/1435هـ عبر أسطول ناقل ضمن مشروع شركة تطوير للنقل المدرسي بعقد يوفر أعلى درجات الراحة والسلامة، مبينا أنه سيتم توزيع الحافلات على المحافظات والمراكز التابعة للإدارة كما سيتم نقل 11000 طالبة عن طريق العقود المباشرة.من جهة أخرى، دعت إدارة التربية والتعليم بمحافظة بيشة 225 معلما جديدا لحضور برنامج تدريبي لمدة 3 أيام على مسرح الإدارة اعتبارا من اليوم، مبينة أنه سوف يتم تسليمهم خطابات التوجيه إلى مدارسهم في نهاية البرنامج.

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