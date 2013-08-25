تعليم صبيا يتأهب لاستقبال 120 ألف طالب وطالبة

أنهت إدارة التربية والتعليم بمحافظة صبيا استعداداتها لاستقبال أكثر من 120 ألف طالب وطالبة الأحد القادم في كافة المدارس التابعة لها وذلك مع بداية العام الدراسي الجديد.وأوضح مدير التربية والتعليم بصبيا أحمد بن علي ربيع أن الإدارة عمدت الأقسام الخاصة بتجهيز المدارس وصيانتها لاستقبال الطلاب والطالبات وضمان وصول الكتب الدراسية لجميع المدارس في وقت مبكر وتوجيه المعلمين والمعلمات الجدد إلى مدارسهم، واستكمال كافة التجهيزات اللازمة لتهيئة البيئة التربوية المناسبة.وأكد في ختام تصريحه أهمية التزام جميع المدارس بنين وبنات بالبداية الجادة ، مشيرا إلى أن الإدارة ستنفذ جولات ميدانية للوقوف على مدى تهيئة المدارس والتزام الهيئات التدريسية بالجدية والمواظبة وكل ما يضمن توفير الأجواء المناسبة وتوفير كافة المستلزمات المدرسية، متمنيا للجميع بداية عام دارسي جديد حافل بالنجاح والإنجازات والتفوق.