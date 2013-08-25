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"الشباب" تدعو للاشتراك فى برنامج "قوافل التعليم المدنى" بـ 4 محافظات

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"الشباب" تدعو للاشتراك فى برنامج "قوافل التعليم المدنى" بـ 4 محافظات "الشباب" تدعو للاشتراك فى برنامج "قوافل التعليم المدنى" بـ 4 محافظات

دعت وزارة الشباب، نشء وشباب للاشتراك فى برنامج " قوافل التعليم المدنى" ، الذى تنفذه الوزارة على مستوى اثنا عشر محافظة خلال الفترة من 10سبتمبر وحتى 5 أكتوبر المقبل، وذلك لتنمية روح المواطنة وترسيخ قيم المشاركة الفاعلة.

وتتضمن المرحلة الأولى من البرنامج التنفيذ فى أربع محافظات وهى "الفيوم ، المنيا ،أسيوط ، والمنوفية، بثلاثة قوافل للنشء من المرحلة السنية 13-17 عاماً وثلاثة أخرى للشباب من المرحلة السنية 18-25 عاماً لكل محافظة بواقع 60 مستفيدا لكل قافلة.

ويناقش المحور الأول من برنامج القافلة أحد الموضوعات التى تتضمنها وحدات التعليم المدنى الخمس "المواطنة - المشاركة – الحقوق والمسئوليات – الشباب والدولة – الشباب والتنمية" .

أما المحور الثانى من البرنامج يتضمن التعبير عن قيم المشاركة من خلال رسومات وفقرات فنية للنشء ، ومناظرات ومحاكاة للشباب.

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مصر 365

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