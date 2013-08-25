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ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأحد

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ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأحد ننشر أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأحد

القاهرة .. يعقد التحالف الوطنى المصرى بالتعاون مع حركة الدفاع عن الجمهورية والمبادرة الوطنية للتفاعل الإيجابى مؤتمرا صحفيا بمقر المبادرة الوطنية بجاردن سيتى، لمناقشة سفر وفد الدبلوماسية الشعبية إلى جنيف، لشرح الوضع السياسى الحالى فى لمنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدولى ومنظمات الاتحاد الأوروبى فيها.

القاهرة .. يستقبل المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، العالم المصرى الدكتور عصام حجى المستشار العلمى للرئيس.

القاهرة .. يزور وزير الخارجية نبيل فهمى ، الأردن ، حيث من المقرر أن يستقبله العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى ، كما يلتى مع كر من رئيس الوزراء عبد الله النسور ووزير الخارجية ناصر جودة.

القاهرة .. تعقد محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة محمد بديع المرشد العام لتنظيم "الإخوان" ونائبيه خيرت الشاطر ومحمد رشاد بيومى، لاتهامهم بتحريض عدد من أعضاء التنظيم على ارتكاب جرائم قتل والشروع فى قتل المتظاهرين، أمام مقر مكتب الإرشاد الخاص بالتنظيم الكائن بضاحية المقطم بالقاهرة أثناء أحداث 30 يونيو الماضى، على نحو أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.

القاهرة .. بدء اجتماعات الدورة التسعين لمؤتمر المشرفين على شئون اللاجئين الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة فى مقر الجامعة العربية ولمدة خمسة أيام، لمناقشة أوضاع اللاجئين الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة وأوضاع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حيث يشارك فى المؤتمر ـ الذى سيرفع توصياته إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية ـ ممثلون عن مصر والأردن ولبنان وفلسطين ومنظمة المؤتمر الإسلامى والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالإضافة للمنظمتين العربية والإسلامية للتربية والثقافة والعلوم.

بكين .. تستأنف محكمة الشعب الصينية المتوسطة فى منطقة جينان نظر قضية الرشوة والاختلاس واستغلال المنصب المتهم فيها القيادى السابق فى الحزب الشيوعى الصينى بو شى لاى، للاستماع إلى باقى الشهود فى القضية .

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