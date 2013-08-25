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ننشر المسودة الأخيرة لقانون النقابات العمالية قبل عرضه على الوزراء

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ننشر المسودة الأخيرة لقانون النقابات العمالية قبل عرضه على الوزراء ننشر المسودة الأخيرة لقانون النقابات العمالية قبل عرضه على الوزراء
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ينشر "اليوم السابع" الصيغة النهائية لقانون النقابات العمالية، عقب انتهاء الاتحادات العمالية من وضع التعديلات النهائية عليه، وقبل عرضه على مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم الأربعاء المقبل.

وأعلن كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، عن توقيع المشاركين فى جلسة الحوار الأخيرة التى عقدت بالوزارة والممثلين عن الاتحادات العمالية على المسودة النهائية للقانون، بعد إجراء بعض التعديلات.

وأوضح أنه من المقرر إرسال نص القانون غدا إلى لجنة المعايير فى منظمة العمل الدولية لاعتمادها، تمهيدا لرفع اسم من القائمة السوداء.


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