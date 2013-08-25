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رئيسا وزراء البحرين واليابان يدعوان لحماية المنطقة من الفوضى

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رئيسا وزراء البحرين واليابان يدعوان لحماية المنطقة من الفوضى رئيسا وزراء البحرين واليابان يدعوان لحماية المنطقة من الفوضى

دعا رئيسا وزراء البحرين واليابان إلى تركيز الجهود لحماية المنطقة من الفوضى، واعتبرا أن الأوضاع فى المنطقة، وتزايد الاضطرابات والعنف، تبعث القلق لمصير الشعوب ومستقبل التنمية فيها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الوزراء البحرينى خليفة بن سلمان آل خليفة فى العاصمة المنامة، مساء أمس السبت، مع نظيره اليابانى شينزو آبى، وذلك عقب وصوله إلى البحرين فى زيارة تستمر يومين هى الأولى لرئيس وزراء يابانى للمملكة.

استعرض الجانبان، خلال الاجتماع التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وقالت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية إن آل خليفة وآبى أكدا خلال اجتماعهما أن المفهوم الشامل للسلام يجب أن يكون أساس التحرك العالمى مهما بعدت المسافات بين الدول واختلف التاريخ والسياسات بينها.

وأكدا أن الأوضاع فى المنطقة وتزايد الاضطرابات والعنف تبعث على القلق لمصير الشعوب ومستقبل التنمية فيها، ودعوا إلى تركيز الجهود لحماية المنطقة من الفوضى الذى يحد من انطلاقتها التنموية، كما أكد رئيسا الوزراء على ضرورة أن تكون المنطقة فى منأى عن التوترات والنزاعات وما تمر به من تحديات فى مواجهة تقويض الأمن وتهديد الاستقرار.

وقالت الوكالة إن رئيس وزراء البحرين أعرب عن تقديره لما وجده من رئيس وزراء اليابان من تفهم لما تمر به المنطقة من تحديات ومحاولات لاستهداف أمنها واستقرارها.

وأكد أن بلاده حريصة على بناء شراكة حقيقة مع اليابان فى سائر المجالات ومنها الأمنية والدفاعية، مؤكدا الحرص على تنمية العلاقات "البحرينية – اليابانية"، وأن تشهد هذه العلاقات قفزة نوعية، وبخاصة بعد الزيارة التاريخية لرئيس وزراء اليابان.

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مصر 365