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"اليوم السابع" ينشر مواعيد الكشف الطبى لكليات جامعة جنوب الوادى

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"اليوم السابع" ينشر مواعيد الكشف الطبى لكليات جامعة جنوب الوادى "اليوم السابع" ينشر مواعيد الكشف الطبى لكليات جامعة جنوب الوادى

قال الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى فى تصريح له اليوم، الأحد، إنه تقرر توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد بالجامعة بمقر مستشفى الطلاب بقنا لكليات الجامعة بقنا، ومقر كلية السياحة والفنادق وكلية الفنون الجميلة بالأقصر وكلية التربية بالغردقة.

وأضاف الدكتور حفنى إسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه تم تخصيص يوم 25/8 لطلاب كلية الهندسة ويوم 26/8 لطلاب كلية الطب البيطرى، ويوم 27/8 لطلاب كلية التربية (تعليم عام) و 28/8 لطلاب كلية التربية (تعليم ابتدائى) وكلية التربية (طفولة) و29/8 لطلاب كلية الآداب و 31/8 لطلاب كلية العلوم و المعهد الفنى للتمريض و 1/9 لطلاب كلية الحقوق و 2/9 لطلاب كلية الآثار وكلية الزراعة و 6/9 لطلاب كلية التربية النوعية و 8/9 لطلاب كلية السياحة والفنادق بالأقصر والمتخلفين من كليات الجامعة بقنا 9/9 لطلاب كلية الفنون الجميلة بالأقصر والمتخلفين من كليات الجامعة بقنا و 10/9 للمتخلفين من كليات الجامعة بقنا و 11/9 لطلاب كلية التربية بالغردقة ( تعليم عام ) و 12/9 لطلاب كلية التربية بالغردقة ( تعليم ابتدائى).

وأشار نائب رئيس الجامعة أن الكشف الطبى يبدأ فى تمام التاسعة صباحا وعلى الطلاب إحضار استمارة الكشف الطبى من كلياتهم وتقديم إثبات شخصية.

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