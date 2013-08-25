جامعة الدمام تحدد اختبار «الإنجليزية» وتستقبل المستجدين

سعيد الباحص (الدمام)

أعلنت جامعة الدمام ممثلة في عمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة عن عقد اختبار تحديد المستوى في اللغة الإنجليزية للطلاب والطالبات المستجدين المقبولين على المسارات الصحية والعلمية والهندسية ابتداء من الثلاثاء 20/10/1434هـ لمدة ثلاثة أيام، وكليتي المجتمع بالدمام والقطيف ابتداء من الأربعاء 21/10/1434هـ. وذكر بأن الحضور إلزامي ويعقبه أسبوع تهيئة لطلاب وطالبات السنة التحضيرية المستجدين في الفترة من 25/10/1434هـ إلى 28/10/1434هـ.كما أعلنت الجامعة عن لقاء أيام التهيئة للطلاب والطالبات المستجدين في الفترة من 25/10/1434هـ إلى 28/10/1434هـ بحيث يكون الحضور إلزاميا ويشمل على لقاء مع عميد شؤون الطلاب وعميد القبول والتسجيل وعميد شؤون المكتبات إلى جانب زيارة معرض الأندية الطلابية ولقاء مع عميد الاتصالات وتقنية المعلومات ولقاء مع مدير التوجيه والإرشاد الجامعي ولقاء مع مدير الأمن والسلامة.