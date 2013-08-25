الجامعة العربية المفتوحة غير ربحية وقريبا فرعان في فلسطين والسودان

أكد أن رسالتها لكل أبناء الأمة .. العايد:
عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)
أكد الدكتور مساعد العايد مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة بالأحساء بأنها منارة للعلم والحضارة والإبداع تشع في المملكة والعالم والأهم من ذلك أنها باتت من أهم مصانع التنمية البشرية وأهم عناصر التنمية على الإطلاق. لكل عربي يتطلع لإكمال تعليمه وأعلن العايد عن قرب افتتاح فروع جديدة في السودان وفلسطين.* كيف أنشئت الجامعة ولأي هدف؟- أنشئت كمشروع عربي تعليمي تنموي بهدف توفير فرص متساوية للتعليم العالي المستمر لكل فردٍ يحمل شهادة الثانوية من حديثي التخرج وقديمهم وممن فاتهم الركب التعليمي ولأكبر عددٍ ممكنٍ من الراغبين من أبناء الوطن العربي الذين يتطلعون دوما إلى استكمال تعليمهم.غير ربحية* هل هي جامعة ربحية؟ وما الفئة المستهدفة برسالتها العلمية؟- هي جامعة غير ربحية وتحظى بدعم ماديٍ ومعنوي متواصل من مؤسسها صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند) ورئيس مجلس الأمناء في الجامعة والفئة المستهدفة لدى الجامعة هي أبناء الأمة العربية والمقيمين في العالم العربي من الجنسين الذكور والإناث وذوي الاحتياجات الخاصة ومختلف الجنسيات والأعمار.فرعان في فلسطين والسودان* حدثنا عن رسالتها ومقرها وفروعها على امتداد الوطن العربي؟- اختيرت دولة الكويت لاستضافة المقر الرئيس للجامعة عام 2002م وبدأت الدراسة فعلياً في فروعها في كلٍ من الكويت والأردن ولبنان وفي عام 2003م تم افتتاح فروع أخرى في كل ٍمن البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية وفي عام 2006م ثم افتتاح فرع في سلطنة عمان والاستعداد الآن لفتح فرعين في السودان وفلسطين وتسعى الجامعة العربية المفتوحة إلى تقديم كل مفهوم عملي وتربوي عصري متجدد وينتفع به أبناء الوطن الكبير فرسالتها هي أن تكون المكان الذي تصاغ وتتبلور فيه مفاهيم جديدة تواكب متطلبات القرن الواحد والعشرين وإتاحة فرصة التعليم الجامعي لأكبر عدد ممكن من مواطني الوطن العربي والقاطنين فيه والذين فاتهم الركب التعليمي وحديثي التخرج من الثانوية العامة وكذلك السعي بجديةٍ إلى تأهيل كل طالبٍ تأهيلاً علمياً عالياً مع مجريات التطور العالمي والتقدم العلمي وأن تكون أداة لتنمية الفكر الإبداعي الحر لطلابها من مختلف الأعمار وجعلهم قادرون على التأثير والتأثر الإيجابي الفاعل لتحقيق مستقبل وحياة أفضل وتسعى الجامعة إلى توفير فرص التدريب المهني لتغطية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية في الوطن العربي وتوفير فرص التعليم العالي لشرائح متعددة من المجتمعات العربية كالنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ووضع إطار عربي علمي وعملي متميز بالجودة الشاملة في المحتوى والأسلوب والنوعية مستفيداً من المعطيات الإقليمية والعالمية ومتناسب مع إقليم المجتمع العربي وإجراء البحوث التي تخدم الخطط التنموية في العالم العربي وإقامة جسر عربي أخوي يوحد الأمة العربية في إطار العلوم والمعارف عن طريق التواصل الفعال بين فروعها المتعددة.نظام مختلف* وماذا عن نظام التعليم المفتوح في الجامعة العربية؟- تبنت الجامعة نظام التعليم المفتوح الذي يعد جزءا لا يتجزأ من منظومة التعلم العالي حيث يختلف عن نظام الجامعات التقليدية الذي يتطلب إلزام الطالب بالحضور إلى الحرم الجامعي بشكل مستمر من جهة ويختلف عن أنظمة القبول الصارمة والمتشددة من جهة أخرى الأمر الذي جعل النظام المفتوح يشكل نظاماً مرناً للالتحاق به لفئة كبيرة من أبناء الوطن العربي والمقيمين فيه ففكرة التعليم المفتوح الذي تتبعه الجامعة هو عبارة عن عملية دمج بين كل من مفهومي التعليم التقليدي والتعليم عن بعد باستخدام الوسائل الحديثة فالتعليم المفتوح يعني انه مفتوح لكل فرد يرغب لتعليم نفسه ذاتيا وبشكل مستمر ومفتوح لأساليب التدريس حيث تستخدم فيها أحدث الوسائل التقنية ومفتوح لكافة الأفكار المستنيرة التي تسعى إلى تطوير البيئة الأكاديمية ومفتوح عن كل قيد جغرافي حيث فرص التعليم متاحة في رحاب الجامعة والبحث والعمل وفي أي من الأماكن النائية والتعليم المفتوح تعليم معاصر فهو ليس تعليما بديلا أو تصحيحا للتعليم الجامعي التقليدي كما يعتقد كما انه ليس تعليما من الدرجة الثانية كما يدعى بل هو أحد روافد التعليم المعاصر ويتكامل مع التعليم التقليدي الجامعي تكاملاً يخدم العلم والمعرفة ويسهم إسهاماً فاعلاً في التنمية المحلية والعربية والإقليمية والدولية.شراكات أكاديمية* وماذا عن شراكاتها مع الجهات الأخرى لتدعيم مسيرتها الأكاديمية؟- أبرمت الجامعة اتفاقية شراكة تعليمية مع الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة وتعد الجامعة العربية المفتوحة أول جامعة في العالم العربي من قبل هذه المؤسسة العالمية وبالتالي فإن خريجي الجامعة العربية المفتوحة يتلقون شهاداتهم من الجامعة العربية المفتوحة والجامعة البريطانية المفتوحة حيث تنص الاتفاقية على أن تقدم الجامعة العربية المفتوحة برامجها مستمدة من الجامعة البريطانية المفتوحة وأثبتت الجامعة كفاءتها وتميزها في أدائها لبرامجها وقد اعتمدت البرامج التي تقدمها الجامعة العربية المفتوحة في فروعها السبعة لمدة خمس سنوات وأعيد اعتماد برامج الجامعة مرة أخرى بعد مراجعة مستفيضة وتقويم شامل للبرامج التي تقدمها فروع الجامعة لمدة خمس سنوات أخرى وهذا يعني أن الجامعة العربية المفتوحة حصلت على الاعتماد بجانبية العام والخاص وجاء الاعتراف بفرع الجامعة العربية المفتوحة في المملكة العربية السعودية بناء على الأمر السامي الكريم رقم 7/5/17813 وتاريخ 18/5/1423هـ القاضي ببدء نشاط فرع الجامعة بالمملكة والسماح للسعوديين وغير السعوديين بالدراسة فيها واعتمدت وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية البرامج التي تقدمها الجامعة فرع المملكة في 2004/2005 لتخصصات البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلي والبكالوريوس في إدارة الأعمال مسار النظم ومسار اقتصاد وكذلك بكالوريوس التربية الخاصة والدبلوم العام في التربية دبلوم التربية الخاصة بالإضافة إلى بكالوريوس اللغة الإنجليزية وآدابها واعتمدت الجامعة البريطانية المفتوحة برامج الجامعة العربية المفتوحة التي تقدمها فروعها في كل من الكويت والأردن ومصر والبحرين ولبنان والمملكة العربية السعودية سنة 2004م وأعيد الاعتماد المؤسسي الأكاديمي للبرامج مرة أخرى 2007م لمدة خمس سنوات وتمت الإعادة لهذا الاعتماد سنة 2012م لخمس سنوات أخرى تنتهي بنهاية 2017م.