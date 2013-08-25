1200 مشارك يحتشدون لمناقشة تطوير التقنية وتخفيف المخاطر في البتروكيماويات

سعيد الباحص (الدمام)
يناقش أكثر من 1200 مشارك في مؤتمر دولي ترعاه أرامكو أبرز مسائل هندسة التصنيع المتعلقة بعلميات التنقيب والإنتاج والتكرير والتصدير والغاز والبتروكيماويات في الشرق الأوسط، إلى جانب مناقشة كفاءة المشاريع الرأسمالية وكذلك المواهب وتطوير التقنية والتصنيع ووضع النماذج الجزيئية والوقود النظيف والبيئة والاستدامة وسلامة العمليات وتخفيف المخاطر والتصنيع الآلي ورفع كفاءته.وينطلق المؤتمر في الثالث والعشرين من ذي القعدة ولمدة أربعة أيام بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات برعاية من شركتي أرامكو السعودية وسابك وينظمه المعهد الأمريكي للمهندسين الكيميائيين. وقال منظمو المؤتمر إنه سيشمل على معرض هندسة التصنيع في الشرق الأوسط وهو منتدى دولي رئيسي لمناقشة وتبادل الخبرات العملية في جميع مسائل هندسية التصنيع المتعلقة بأعمال التنقيب والإنتاج والتكرير والتصدير في الزيت والغاز البتروكيماويات.وأبانوا بأنه عطفا على النجاح الباهر لمؤتمر ومعرض هندسة التصنيع في الشرق الأوسط الذي عقد في 2011، يسر المعهد أن يعلن عن عقد مؤتمر ومعرض هندسة التصنيع في الشرق الأوسط الثاني حيث سيجتمع كبار المساهمين في هذا القطاع الصناعي لتبادل المعلومات بشأن هذه الصناعة المهمة والتحديات التي تواجهها والحلول المحتملة لأكثر مشكلاتها إلحاحا.وستكون أرامكو السعودية مجددا الراعي الرئيسي الحصري لهذا المؤتمر في حين ستكون سابك الراعي الماسي. وقد حقق المؤتمر السابق الذي عقد في 2011 نجاحا باهرا نظرا لمشاركة أكثر من ألف مندوب جرى اختيارهم بناء على علاقاتهم الوطيدة بمواضيع المؤتمر حيث ساهموا في إضفاء خصوصية المنطقة على هذا المؤتمر. وخلال المؤتمر الذي سيعقد في 2013، سيشارك أكثر من 1200 مندوبا من أبرز الشركات والهيئات والمقاولين في المنطقة.وألمحوا إلى أن اللجنة الاستشارية تضم 25 رئيس شركة مشهورة عالميا ساهموا بالمشاركة في لجنة المؤتمر الاستشارية التي سيرأسها معالي الأستاذ عبداللطيف العثمان، محافظ الهيئة العامة للاستثمار في الملكة العربية السعودية والنائب الأعلى السابق لرئيس أرامكو السعودية.