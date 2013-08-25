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شراكة بين جامعة الفيصل و«الجاليات» لتوسيع العمل الدعوي

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شراكة بين جامعة الفيصل و«الجاليات» لتوسيع العمل الدعوي شراكة بين جامعة الفيصل و«الجاليات» لتوسيع العمل الدعوي

 عبداللطيف الوحيمد (الأحساء)

سجل مدير جامعة الملك فيصل الدكتور عبدالعزيز بن جمال الدين الساعاتي زيارة إلى المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء برفقة المشرف على إدارة تطوير الشراكة المجتمعية الدكتور مهنا بن عبدالله الدلامي والمشرف على إدارة الإعلام والعلاقات العامة الدكتور عبدالعزيز بن سعود الحليبي ومساعد المشرف على إدارة البث الفضائي الدكتور هاني بن عبدالله الملحم.وكان في استقبالهم مدير عام المكتب الشيخ المهندس عبدالرحمن بن سليمان الجغيمان ومديرو الإدارات والعاملون وبدأت الزيارة بجولة على مرافق المكتب من أقسام وإدارات وقاعات وفصولٍ دراسية ومكاتب واستديوهات البث والاستماع لشرح عن آخر تطورات العمل بالمكتب وخططه المستقبلية وإنجازاته في مجال الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات وطرح مبادرة تعزيز الشراكة بين المكتب والجامعة في عدة مجالات، منها الإعلام والبحوث والدراسات وتنظيم المعارض والتعاون في مجال دعوة منسوبي الجامعة من الجاليات والطلاب والطالبات.وأبدى مدير الجامعة إعجابه بالمكتب ومرافقه وحرص إدارته على الأخذ بأحدث أساليب النظم الإدارية والتقنية لخدمة الدعوة وأثنى على جهوده المنظمة في مجال الدعوة وخدمة المجتمع والوطن مشيراً إلى أن الجامعة لا تملك أمام هذا العمل العظيم إلا مد اليد للتعاون والشراكة التي بدأتها الجامعة وهي أهم ما تتميز به من حضور وتفاعل وقرب من المجتمع وتم الترتيب لتوقيع وثيقة شراكة بين المكتب والجامعة.وأوضح مدير عام المكتب أن الزيارة تأتي في إطار توثيق العلاقة بين المكتب والإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية وتفعيل دور الشراكة المجتمعية.

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