تقنية جديدة لإصلاح عيوب فتحة مجرى البول

أوضح دكتور وائل غانم استشارى جراحة تجميل الأطفال بطب عين شمس، أن فريق بحث بقسم جراحة الأطفال بقيادة دكتور سامح عبد الحى أستاذ ورئيس قسم جراحة الأطفال بجامعة عين شمس، والدكتور محمد عبد اللطيف المدرس بجراحة الأطفال قاموا بإعداد تقنية حديثة لإصلاح أحد عيوب فتحة مجرى البول، وذلك من خلال عمل بحثى ناجح أثبت من خلاله نجاح هذه الطريقة للعديد من الأطفال، وقد تم طرح نتائج هذا البحث بمؤتمر جراحة الأطفال بألمانيا، حيث تم اللجوء إلى تقنية جديدة فى علاج العيب الخلقى فى فتحة مجرى البول.

وأوضح أن من أشهر العيوب الخلقية التى يعانى منها الأطفال ما يسمى بالطهارة الملائكية باللغة العامية، والتى تتواجد فيها فتحة البول أسفل المكان الطبيعى لها مع انحناء فى قضيب الطفل لذا يتم إصلاح ذلك العيب عن طريق عملية تجميلية جراحية فى الشهور الأولى من عمر الطفل يتم خلالها إعادة فتحة مجرى البول إلى مكانها الطبيعى، واستعدال القضيب وتجميل الجلد وتتعدد أنواع عيوب فتحة البول حسب مكان تواجد هذه الفتحة وتتدرج درجة صعوبتها كلما كانت الفتحة لأسفل.

كما أشار غانم أن قسم جراحة الأطفال جامعة عين شمس، يعكف دائما على اختيار المواضيع البحثية الحديثة التى من شأنها علاج العيوب الخلقية المختلفة بالأطفال، مثل عيوب القولون والمرىء والوحمات الدموية والشفة الأرنبية.