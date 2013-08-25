الحفر تصطاد السيارات في مدخل «أبرق الرغامة»

احمد السلمي (جدة)

تسببت حفر عميقة في مدخل طريق أبرق الرغامة في اصطياد سيارات السكان اضافة الى اعاقة الحركة المرورية لمرتادي الطريق دون إيجاد حل لها منذ اكثر من عام مما جعل الطريق يتحول إلى مسار واحد فقط بدلا من ثلاث مسارات معتادة منذ أكثر من عام دون وجود حلول ناجعة من قبل أمانة جدة .وفي هذا السياق اوضح كل من سعد المطيري وخالد الغامدي وسالم النهدي أن الحفر تسببت في اتلاف السيارات كما ان وجود ارتال من الشاحنات في نفس المسار يتسبب في اعاقة حركة السير وطالب السكان بحل الإشكالية عن طريق ردم وسفلتة هذه الحفر التي يزدداد عددها بشكل يومي في وسط الطرق والتي تعطل الحركة.من جهته يتساءل محمد السعيد إلى متى يستمر هذا الوضع المتمثل في هذه الحفر التي تسببت فيها المياه الجوفية، وقال انه يخاف من ان يسلك الجسر الموجود في ذلك الموقع بسبب الاختناقات المرورية في الموقع ولكن ليس هناك طريق آخر يسلكه لذا فإنه يرتاد هذا الطريق بصفة يومية ويعاني من التوقف لساعات طويلة بسبب بطء حركة السير.ويقول خالد العلي ان حفر الطريق أتلفت سيارته وسيارات العديد من المواطنين رغم البلاغات المتكررة لعمليات الامانة، وكلفهم إصلاحها كثيرا وقال متسائلا: من يتحمل الخسائر المادية لاسيما وان سياراتنا جديدة والتي بفعل هذه المياه والحفر التي حولت الشارع الى مسار واحد فقط وأضاف اسكن حي ابرق الرغامة وأعاني من هذا الطريق منذ أكثر من عام دون حل، وأطالب بسرعة ازالة او ردم هذه الحفريات على اقل تقدير.واجمع عدد آخر من مستخدمي مدخل ابرق الرغامة ان الضرورة تقتضي ردم الحفر والأخاديد الموجودة في المدخل، موضحين انها ممتلئة بالمياه الجوفية ما يؤدي إلى توقف الحركةالمرورية لساعات طويلة. وفي نفس السياق قال كل من صلاح المحمدي وناجي طاهر وسعيد خان ان امانة جدة من المفترض أن تعمل جاهدة من اجل ردم الحفر التي أصبحت بمثابة الندوب المزمنة في المدخل الذي ترتاده الكثير من المركبات على مدار الساعة.ومن جانبه أوضح مصدر في مرور جدة ان إدارته أحاطت الأمانة بملابسات المشكلة بحكم انها هي المسؤولة عن الإشراف على الطرق للعمل على تسوية الحفر وردمها.