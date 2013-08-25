أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

الحفر تصطاد السيارات في مدخل «أبرق الرغامة»

Google+ Print
الحفر تصطاد السيارات في مدخل «أبرق الرغامة» الحفر تصطاد السيارات في مدخل «أبرق الرغامة»

 احمد السلمي (جدة)

تسببت حفر عميقة في مدخل طريق أبرق الرغامة في اصطياد سيارات السكان اضافة الى اعاقة الحركة المرورية لمرتادي الطريق دون إيجاد حل لها منذ اكثر من عام مما جعل الطريق يتحول إلى مسار واحد فقط بدلا من ثلاث مسارات معتادة منذ أكثر من عام دون وجود حلول ناجعة من قبل أمانة جدة .وفي هذا السياق اوضح كل من سعد المطيري وخالد الغامدي وسالم النهدي أن الحفر تسببت في اتلاف السيارات كما ان وجود ارتال من الشاحنات في نفس المسار يتسبب في اعاقة حركة السير وطالب السكان بحل الإشكالية عن طريق ردم وسفلتة هذه الحفر التي يزدداد عددها بشكل يومي في وسط الطرق والتي تعطل الحركة.من جهته يتساءل محمد السعيد إلى متى يستمر هذا الوضع المتمثل في هذه الحفر التي تسببت فيها المياه الجوفية، وقال انه يخاف من ان يسلك الجسر الموجود في ذلك الموقع بسبب الاختناقات المرورية في الموقع ولكن ليس هناك طريق آخر يسلكه لذا فإنه يرتاد هذا الطريق بصفة يومية ويعاني من التوقف لساعات طويلة بسبب بطء حركة السير.ويقول خالد العلي ان حفر الطريق أتلفت سيارته وسيارات العديد من المواطنين رغم البلاغات المتكررة لعمليات الامانة، وكلفهم إصلاحها كثيرا وقال متسائلا: من يتحمل الخسائر المادية لاسيما وان سياراتنا جديدة والتي بفعل هذه المياه والحفر التي حولت الشارع الى مسار واحد فقط وأضاف اسكن حي ابرق الرغامة وأعاني من هذا الطريق منذ أكثر من عام دون حل، وأطالب بسرعة ازالة او ردم هذه الحفريات على اقل تقدير.واجمع عدد آخر من مستخدمي مدخل ابرق الرغامة ان الضرورة تقتضي ردم الحفر والأخاديد الموجودة في المدخل، موضحين انها ممتلئة بالمياه الجوفية ما يؤدي إلى توقف الحركةالمرورية لساعات طويلة. وفي نفس السياق قال كل من صلاح المحمدي وناجي طاهر وسعيد خان ان امانة جدة من المفترض أن تعمل جاهدة من اجل ردم الحفر التي أصبحت بمثابة الندوب المزمنة في المدخل الذي ترتاده الكثير من المركبات على مدار الساعة.ومن جانبه أوضح مصدر في مرور جدة ان إدارته أحاطت الأمانة بملابسات المشكلة بحكم انها هي المسؤولة عن الإشراف على الطرق للعمل على تسوية الحفر وردمها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية