تخصيص 15 ألف متر2 لسوق الأسر المنتجة ومباسط موحدة في البلد

كشف أمين محافظة جدة الدكتور هاني أبو راس عن طرح مشروع تطوير المرحلة الجديدة لتطوير الكورنيش الشمالي في الربع الأول من عام 2014م بعد مراجعة تصميم الجزء الممتد من ميدان النورس مسجد السيدة فاطمة نظرا لإضافة مسار الترام الجديد.

> وقال أمين جدة في تغريدات متتالية خلال تدشين حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: إن الأمانة أنهت تطوير نموذج محاكاة للحركة المرورية في مدينة جدة، مؤكدا أن هذا النموذج هو أحد أهم الأدوات المساعدة في مساندة اتخاذ القرار لدراسة البدائل المختلفة ومعرفة تأثيراتها بمنهجية علمية. وأضاف: بهذه الطريقة ستكون جميع مبادراتنا ومشاريعنا مبرمجة في برنامج عمل محدد وخلال فترة الخطة الإستراتيجية (جدة 1450 هـ).

> وأضاف: أود التذكير بأن الحلول المرورية الحالية هي ليست حلولا دائمة وإنما تحسينات سطحية، الحلول الدائمة في طريق الملك ستكون أنفاقا.

> وكشف الدكتور أبو راس عن سلسلة من المشاريع الجديدة من ضمنها أن الأمانة خصصت أرضا بمساحة 15000 متر مربع لإقامة سوق للأسر المنتجة بمنطقة المطار القديم، والانتهاء من مشروع أعلى سارية علم بالعالم (تقاطع طريق الملك عبدالعزيز مع طريق الملك عبدالله) بداية عام 2014 م، إضافة إلى مبادرتين لإنشاء مباسط موحدة بمنطقة البلد ستعلن تفاصيلها في القريب العاجل.

> وواصل أبو راس الكشف عن المشاريع، مشيرا إلى مشروع ترميم 34 بيتا تاريخيا في المنطقة التاريخية، بالإضافة إلى مشروع تطويـر المتاحف في المنطقة التاريخية.

> وأعلن أمين محافظة جدة عن طرح مشروع تطوير المرحلة الأولى من كورنيش جدة الجنوبي للمنافسة مشيرا إلى الانتهاء من الإعلان عن منافسة تصميم سوق السمك الجديد .. وقال الدكتور أبو راس ردا على أسئلة بعض المغردين: إن الأمانة تعمل منذ بداية العام الميلادي على تطويـر المخطط الهيكلي لمحافظة جدة مع استشاري عالمي، حيث إن المخطط الهيكلي وما ينبثق منه هو تخطيط مستقبلي للمدينة يتوافق مع الخطة الإستراتيجية لجدة 1450 هـ.

> وأضاف بأنه تم تسليم رخصة بناء مركز التأهيل الشامل (الأول) بجدة ونحن في انتظار تصاميم الموقع الثاني لإصدار الرخصة كذلك.

> وأشار إلى أنه جاري وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح متحف جدة للمجسمات (شمال مسجد العناني) وسيضم عشرين مجسما لها قيمة فنية عالية حسب تقييم خبراء عالميين متخصصين.

> وقال الدكتور أبوراس: تردني استفسارات عن مشاريـع التوصيلات المنزلية للصرف الصحي وهنا أود التوضيح أن جميع هذه المشاريـع مملوكة لشركة المياه الوطنية.. وبالنسبة لطريق الحرازات فهو يحتاج لمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية تنفذه شركة المياه الوطنية وفور اكتماله ستبدأ السفلتة من الأمانة.

> وأعلن أمين جدة عن بدء سفلتة مخططات المنح بجدة، وقال: بالنسبة لمخططات المنح التي تم تنفيذ المنح البلدية فيها من السابق وتم توزيعها على المواطنين بالكامل ستقوم الأمانة بسفلتتها على مراحل.

> وأضاف: أولوية اختيار المخططات تعتمد على معايير موضوعة من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومراجعة لانطباق المعايير ودقتها من المجلس البلدي، وسأعلن الأسبوع القادم المجموعة الأولى من هذه المخططات المنفذة فيها المنح وموزعة بالكامل من السابق والتي سيتم البدء في سفلتتها. وقال الدكتور أبو راس: إن مشروع تقاطع طريق الملك فهد مع شارع صاري (الفلك) ألغي وسيعاد طرحه مرة أخرى بعد مراجعة تصميمه، وأتوقع أن يتم ذلك خلال النصف الأول من العام الميلادي القادم..

> وقال الدكتور أبو راس: إن فلل الروف تم إلغاؤها بتوجيه من وزارة الشؤون البلدية والقروية.. ورغم اعتراضات بعض المغردين إلا أنه رد بأنهم منفذون للتوجيهات في أمانة جدة والتي تأتي بالتأكيد لمصلحة الوطن والمواطنين.

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