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إشادة وزير الداخلية وأمير المنطقة لرجال الأمن وسام شرف نعتز به

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إشادة وزير الداخلية وأمير المنطقة لرجال الأمن وسام شرف نعتز به إشادة وزير الداخلية وأمير المنطقة لرجال الأمن وسام شرف نعتز به

في حفل تكريم قيادات الأمن في المنطقة ..اللواء العمري:

 أحمد السلمي (جدة)

أقامت شرطة منطقة مكة المكرمة وشرطة جدة حفل تكريم تحت عنوان لمسة وفاء لتكريم اللواء جزاء العمري مدير شرطة المنطقة السابق والترحيب باللواء علي بن محمد السعدي الغامدي مدير شرطة المنطقة حاليا واللواء مسلم الرحيلي نائب مدير شرطة المنطقة حاليا واللواء عبدالله بن محمد القحطاني مدير شرطة محافظة جدة حاليا، مساء امس، بفندق حياة بارك-الحمراء، بحضور عدد من القيادات الأمنية وأفراد الشرطة ومديري الدوائر الحكومية والمسؤولين.وقد بدأ الحفل بالقرآن الكريم ثم قصيدة شعرية ثم عرض عن أهم المناصب القيادية للمكرمين ثم كلمة المكرمين حيث شكر اللواء عبدالله القحطاني مدير شرطة جدة زملاءه في تكريمه مقدما شكره لوزير الداخلية وأمير المنطقة ومدير الامن العام، شاكرا جهود وإخلاص وتفاني اللواء جزاء العمري ومرحبا بمدير المنطقة الجديد ونائبه، مطالبا الجميع ببذل الجهود لاستمرار الامن وا?مان في الوطن الغالي في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، وسمو النائب الثاني، وسمو وزير الداخلية. وعبر اللواء علي السعدي الغامدي مدير شرطة المنطقة عن عظيم شكره لجهود اللواء جزاء العمري متمنيا له التوفيق ومرحبا بزملائه المعينين في المناصب الجديدة، مقدما شكره لمنسوبي شرطة محافظة جدة الذين وصفهم با?وفياء. وقال: بلادنا تنعم بالامن بفضل جهود الرشيدة بقيادة قائد الامة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، والنائب الثاني، وأمير المنطقة، ووزير الداخلية. في حين قال اللواء جزاء العمري: لقد تشرفنا جميعا بخدمة هذه البلاد التي تحظى بالحرمين الشريفين، وقال ان اشادة وزير الداخلية وأمير المنطقة برجال ا?من في المنطقة خير وسام نعتز به.

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