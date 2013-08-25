هادي : تنظيم «القاعدة» خطط لهجوم «يغير وجه التاريخ»

عدن - أ. ف. ب

كشف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الجمعة ان وعدا قطعه زعيم الجناح اليمني لتنظيم القاعدة الى زعيم التنظيم ايمن الظواهري بالقيام بهجوم "يغير وجه التاريخ"، كان وراء اقفال سفارات غربية في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا مطلع الشهر الجاري. وأوضح الرئيس اليمني في تصريحات اوردها مصدر قريب من الرئاسة ان الرئيس الاميركي باراك اوباما ابلغه خلال لقائهما في الاول من أغسطس في البيت الابيض بان الاستخبارات الاميركية اعترضت اتصالا بين هذين الزعيمين في تنظيم القاعدة. وفي هذا الاتصال، قال ناصر الوحيشي زعيم تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب ومقره في اليمن، للظواهري "ستسمع شيئا يغير وجه التاريخ"، بحسب الرئيس اليمني. واشار هادي الى ان "التطورات اثبتت ان جماعة القاعدة كانوا جهزوا شاحنتين مفخختين تمت مراقبتهما من قبل طائرات بدون طيار، احداها كانت مجهزة لتفجير ميناء الضبا شرقي حضرموت"، موضحا انه تم احباط هذا المخطط اثر اعتراض هذا الاتصال.