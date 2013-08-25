الصويدرة تشكو من الانقطاع المستمر للمياه

الجبلاوي: مشروع المرحلة الثالثة سيغطي حاجة المنطقة

عارف السحيمي (الحناكية)

أبدى أهالي مدينة الصويدرة التابعة لمنطقة المدينة المنورة (50 كم) شرقا تذمرهم واستياءهم من انقطاع المياه بل وانعدامها أحيانا بشكل يومي منذ شهر رمضان المبارك الماضي. وطالبوا مصلحة المياه بالمدينة المنورة والتي تغذي أكثر من سبع قرى من بينها «الشقرة والظويهرية والرذايا والعثياء والعقيلة والعوينة»، النظر في أمرهم وسرعة معالجة الوضع المتأزم كل يوم وإيجاد حل لهذه الأزمة المتكررة.وتحدث المواطن بدر رابح السحيمي قائلا: «نعاني نحن أهالي الصويدرة من انقطاع المياه من شهر رمضان بشكل يومي ومتواصل وعند حديثنا مع مسوؤل مصلحة المياهن أفادنا بأن المصلحة تغذي سبع قرى». وأضاف السحيمي أن الخزان الاستراتيجي للمياه يتسع لعشرة الآف متر مكعب ورغم ذلك لم يقم المقاول بتأمين المياه فيه، رغم أن العقد يلزمه بتأمين 20 ألف متر مكعب شهريا، والخزان لا يتوفر فيه ماء نهائيا وأن المقاول لا يبالي بتنفيذ العقد الموقع معه.وطالب المواطن عاطف نشمي الجابري بزيادة عدد الصهاريج التي تغذي الخزان، حيث من المفترض أن تعمل ستة صهاريج، مشيرا إلى أنه لا يعمل حاليا سوى ثلاثة فقط تجلب المياه من وادي الحار إلى أشياب المصلحة بالصويدرة الذي لا يعمل فيها سوى اثنان من الأشياب المعتمدة وعددها أربعة.وطالب سلطان ربيع العوفي مصلحة المياه بزيادة فترات العمل بالأشياب إلى فترتين، حيث إن الفترة الصباحية لا تغطي عدد الوايتات التي ترد من الأشياب بشكل يومي.وأضاف أنهم تقدموا بشكوى رسمية إلى رئيس مركز الصويدرة ووقف على الموضوع ولكن بدون جدوى من قبل مصلحة المياه.وقال سالم محمد العلوي: «نعاني نحن الأهالي مثل هذا النقص بشكل كبير مما يجعل البعض مضطرا للبحث عن بديل بجلب الماء على حسابهم الخاص من القرى المجاورة وأقربها آبار دثير التي تبعد أكثر من 40 كيلومترا وبأسعار عالية مما يرهق كاهلهم».وقال راكان مسعد الصاعدي (صاحب وايت) إن أصحاب الوايتات بسبب هذا الانقطاع عجزوا عن تأمين المياه للمنازل، ولا يزيد أصحاب الوايتات عن تعبئة رد واحد من الأشياب لعدم توفر المياه، مع الانتظار لساعات طويلة من الأهالي للحصول على رد.من جهته أوضح المهندس صالح جبلاوي أن محافظات وقرى المدينة تعمل بنظام السقيا عن طريق الصهاريج بالاتفاق مع المقاولين حتى اكتمال مشروع المرحله الثالثة الذي سيغطي حاجة منطقة المدينة المنورة بشكل كامل.