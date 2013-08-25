سدد قيمة أقساط السيارة والبنك رفض نقل الملكية

سامي المغامسي (المدينة المنورة)

قدم المواطن سلطان حامد الجهني شكوى إلى وزارة التجارة بعد أن ماطل أحد البنوك في نقل ملكية سيارته باسمه بعد أن قام بسداد كامل قيمة السيارة للبنك، وأكد الشاكي أنه اشترى سيارة بقيمة 166 ألف ريال عن طريق أحد البنوك ودفع قيمتها وانتهى من تسديد الأقساط في شهر رجب الماضي، وتقدم بطلب نقل السيارة إلى ملكيته للمسؤول عن بيع السيارات بنظام التقسيط في البنك، إلا أنه لم يجد تجاوبا - على حد قوله.مضيفا: «لذلك قمت بتقديم شكوى إلى وزارة التجارة لإنهاء المشكلة ونقل ملكية السيارة باسمي».مصادر «عكاظ» أكدت أنه تم تلقي الشكوى وسيتم البت فيها على الفور، في حين رفض مدير فرع وزارة التجارة في المدينة المنورة خالد قمقمجي الحديث حيال الشكوى، مؤكدا أنه ليس مخولا بالتصريح.