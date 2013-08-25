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إعادة تسليم أرض مستشفى الحوية للصحة

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إعادة تسليم أرض مستشفى الحوية للصحة إعادة تسليم أرض مستشفى الحوية للصحة

 عبدالكريم الذيابي (الطائف)

يجري التنسيق حاليا من جديد بين الشؤون الصحية بالطائف وأمانة المحافظة لإعادة تسليم أرض مستشفى الحوية والذي يتسع لـ200 سرير، وذلك تحت إشراف محافظ الطائف فهد بن معمر.ويأتي ذلك بعد أن كانت صحة الطائف قد استلمت الموقع في بداية الصيف من الأمانة ونصبت لوحاتها بجانب لوحات الأمانة في الموقع وبدأت في المشروع، إلا أنه بعد نصب اللوحات فوجئت الجهات الحكومية والأهالي الذين كانوا ينتظرون تحقيق الحلم بمعارضين يدعون أن الأرض مملوكة لهم، محطمين لوحات الجهات الحكومية، مما أثار استياءهم، ليوجه حينها محافظ الطائف فهد بن معمر بإزالة لوحات المعارضين التي نصبوها.وكشف لـ«عكاظ» الناطق الرسمي لصحة الطائف سراج الحميدان أنه مازال التنسيق جاريا بين صحة الطائف وأمانة المحافظة لاستلام الأرض للبدء في إقامة مستشفى الحوية، والذي يتسع لـ200 سرير، كاشفا أن عملية الاستلام بإشراف مباشر من محافظ الطائف فهد بن معمر. وتتوسط أرض مشروع مستشفى الحوية عدة أحياء سكنية، كحي زهرة الحوية وسلطانة والبستان والأمير بندر، ويحيط بجهاتها الأربع شوارع رسمية تتسع لما يزيد عن 20 مترا لكل شارع، وهي أرض منبسطة تواءمت مع كل الشروط لتنفيذ المشروع.وتقع أرض المشروع على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع تقريبا، وقد رصدت للمشروع ميزانية ضخمة تقدر بـ250 مليونا لتنفيذه، وذلك ضمن عدة مشاريع صحية توليها وزارة الصحة أهمية في المحافظة، ويخدم مستشفى الحوية قرابة نصف مليون نسمة من أهالي الحويه والمراكز المجاورة لها، وتعود مطالب السكان لأكثر من عقدين من الزمن.

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