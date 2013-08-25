أمير تبوك: افتتاح مستشفى الملك فهد التخصصي قريبا

علي بدير (تبوك)

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أن افتتاح مستشفى الملك فهد التخصصي بات قريبا وأن وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة مهتم بهذا الأمر. وأكد سموه على ضرورة توفير متطلبات المواطن والمقيم من الخدمات الصحية في مستشفيات المحافظات بتوفير الأطباء الاستشاريين في التخصصات الضرورية ليجد المواطن الخدمة الصحية الجيدة في مستشفى محافظته. جاء ذلك خلال اطلاع سموه على المشاريع الصحية بالمنطقة وسير العمل فيها. وأبلغ مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك محمد بن علي الطويلعي أن هناك عددا من المشاريع المنفذة، منها مجمع الملك عبدالله الطبي حيث إن التكلفة الإنشائية لمشاريع المجمع وتكلفة التشغيل والصيانة التي اعتمدت كمرحلة أولى لمستشفى الملك فهد التخصصي بالمجمع بلغت حتى الآن 1737 مليون ريال، كما تم إنشاء مستشفى الملك فهد التخصصي مع التأثيث وبناء سكن العاملين بتكلفة معتمدة بلغت 626 مليون ريال، وإنشاء مستشفى الصحة النفسية مع الإشراف بتكلفة معتمدة بلغت 200 مليون ريال. وإنشاء مستشفى النساء والولادة بتبوك سعة 200 سرير بتكلفة معتمدة بلغت 409 ملايين ريال.وكذلك إنشاء المراكز المتخصصة بالمجمع وهي مركز القلب سعة 100 سرير بتكلفة 120 مليون ريال تحت الترسية، والمركز الإقليمي لبنوك الدم ومركز السموم بتكلفة 60 مليون ريال تحت الترسية، ومركز طب الأسنان بتكلفة 20 مليون ريال تحت التجهيز. كما تم إنشاء مركز السكر بتكلفة بلغت 7.5 مليون ريال تحت التنفيذ.