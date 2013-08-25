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تسليم وثائق خريجي «صيفي أم القرى» الثلاثاء

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تسليم وثائق خريجي «صيفي أم القرى» الثلاثاء تسليم وثائق خريجي «صيفي أم القرى» الثلاثاء

 أحمد العفيفي (مكة المكرمة)

بدأ العد التنازلي لطلبة جامعة ام القرى المتخرجين لمرحلة البكالوريوس والدبلوم للفصل الدراسي الصيفي لعام 1433/1434هـ لتسليم وثائق التخرج، بعدما اعلنت عمادة القبول والتسجيل ممثلة بوكالة الشؤون الأكاديمية قسم التخرج ان تسليم وثائق التخرج سيتم ابتداء من الثلاثاء المقبل.وأكدت عمادة القبول والتسجيل انه بالنسبة للكليات الصحية للطلاب والطالبات يكون مكان التسليم في مقر الكلية حسب الاختصاص، والكلية الجامعية للبنين مكان التسليم في الكلية بالعزيزية، والكلية الجامعية بالقنفذة يتم التسليم بمقر كلية القنفذة، وكذلك الكلية الجامعية بالليث يتم التسليم بمقر كلية الليث. اما بالنسبة لكلية العلوم التطبيقية للبنات فيتم التسليم بمقر الكلية في العزيزية، وكلية الآداب والعلوم الادارية في مقر الكلية بريع ذاخر، وكلية الفنون والتصميم الداخلي بمقر الكلية بشارع المنصور، وكلية المجتمع في مقر الكلية بالعزيزية مبنى (ب)، وكلية خدمة المجتمع (برنامج الانتساب) بمقر الكلية بالعزيزية مبنى (أ).ودعت عمادة القبول جميع الطلاب الخريجين لإحضار أصل إخلاء الطرف والبطاقة الجامعية عند استلامهم للوثيقة.

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