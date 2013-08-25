احتفال غير مسبوق لـ «زواج» 500 شاب وفتاة غداً

خالد سليم الحميدي (مكة المكرمة)

أعلنت الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والرعاية الأسرية في مكة المكرمة اكتمال استعداداتها لتأهيل 500 شاب وفتاة للزواج مساء غد، بعد أن حضروا دورات متخصصة أقيمت في مقر الجمعية وبمشاركة عدد من المدربين والمستشارين المهتمين بأمور الشباب.وكشف المهندس عامر آل ثامر رئيس احدى شركات تنظيم المعارض والاحتفالات أن القاعة التي ستحتضن حفل الزواج الجماعي تمت تهيئتها بوسائل تقنية حديثة وغير مسبوقة، إذ جرى توفير 8 شاشات عرض (LED) للعرض الحي للفعالية، إلى جانب ثلاث شاشات مائية بمساحة 16 مترا توفر لأول مرة في مثل هذه المناسبات.وأوضح آل ثامر أن الحفل سيشهد استخدام 11 نوعا من أجهزة الليزر بألوان متعددة، مبينا أن الحفل سيشهد عرض فيلم وثائقي يعرض مسيرة انجاز الجمعية خلال ربع قرن، مشيرا إلى أن الحفل كرست له أحدث آلات التصوير والمونتاج، فيما اعتمدت في تصميم المسرح الذي سيحتضن الحفل ديكورات حديثة أدخلت فيها كثير من الابتكارات غير المسبوقة والتي تزاوج بين الحداثة والتقنية، لافتا إلى أنه سيتم تجليس العرسان على صفين على جانبي القاعة على مساحة 120 مترا مربعا لكل جانب.من جهته، كشف الشيخ عبدالعزيز بن حنش رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج والرعاية الأسرية في مكة المكرمة، عن اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاقة احتفال مكة المكرمة بزفاف 500 شاب وشابة برعاية أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل.وقال إن الجمعية أفادت 25.894 شابا وفتاة من خدماتها منذ تأسيسها حتى 30/8/1434هـ، فيما بلغ إجمالي المساعدات النقدية 47.786.778 ريالا، وإجمالي القروض الممنوحة بأقساط ميسرة 114.000.000 ريال، والإجمالي الكلي للقروض والمساعدات 161.786.778 ريالا.وأبان الزهراني أن عدد المستفيدين من المساعدات العينية المتمثلة في الأثاث والأجهزة المنزلية بلغ 2951 مستفيدا، فيما بلغ عدد المستفيدين من التخفيضات في القصور والمحلات التجارية 2976 مستفيدا، وعدد المستفيدين من إعارة المشالح والفساتين 1680 شابا وفتاة.وأشار الزهراني إلى أن عدد الحالات التي تم التوفيق بينها في الدلالة على الراغبين بالزواج بلغ 903 حالات، وبلغ عدد الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج شباب وفتيات 210 دورات، واستفاد من الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج 6536 شابا وفتاة، كما تم تنفيذ برنامج (دبلوم الإرشاد الأسري) وتم تخريج 67 دارسا ودارسة، وجرى استقبال عدد من الاستشارات الأسرية بالمقابلة والهاتف بلغت حوالى 803 حالات، وطبعت الجمعية ووزعت حوالى 254.500 من المطويات والمواد السمعية عن الحياة الأسرية.وقال الزهراني إن الجمعية نظمت عام 1425هـ الملتقى الرابع لجمعيات ولجان الزواج بالمملكة لمدة ثلاثة أيام، وتمت خلالها إقامة عدد من الندوات وورش العمل حول القضايا المتعلقة بالأسرة كالطلاق والعنوسة والفحص الطبي قبل الزواج وسبل تطوير العمل الخيري، وخرج الملتقى بعدد من البحوث والتوصيات التي تمت طباعتها وتوزيعها على الجهات المشاركة والمعنية.وعن الاحتفالات التي اقامتها الجمعية خلال مسيرتها قال الزهراني إنها أقامت احتفالات الزواج الجماعي الأول والثاني والثالث والرابع لـ860 شابا وفتاة برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، وتم خلالها تقديم عدد من المساعدات النقدية والعينية والسحب على سيارات للعرسان، كما أقامت الجمعية حفلا لتكريم كبار الداعمين للجمعية خلال عام 1432هـ وذلك بمقر إمارة منطقة مكة المكرمة.