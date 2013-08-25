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ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى السعودية إلى 41

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ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى السعودية إلى 41 ارتفاع وفيات فيروس كورونا فى السعودية إلى 41

أعلنت وزارة الصحة ، السبت، عن تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا فى منطقة الرياض (وسط) وإصابتين جديدتين فى عسير (جنوب غرب)، الأمر الذى يرفع عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ الإعلان عن ظهوره فى سبتمبر الماضى إلى 82 حالة، والوفيات إلى 41.

وأعلنت وزارة الصحة فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى، تسجيل "حالة وفاة بالفيروس لمواطن يبلغ من العمر ٥١ عامًا فى منطقة الرياض"، وأشارت إلى أنه "كان مصابًا بالسرطان ويعانى أمراضًا مزمنة".

كما كشفت تسجيل إصابتين بالفيروس، وقالت فى هذا الصدد إنه "استمرارًا للمتابعة وأعمال التقصى الوبائى التى تقوم بها وزارة الصحة لمرض فيروس (كورونا) الجديد المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط.. فقد تسجل حالتى إصابة بالفيروس فى منطقة عسير".

وبينت أن "الحالة الأولى لمواطن يبلغ من العمر ٣١ عامًا، حيث يعانى أمراضًا مزمنة متعددة ويتلقى العلاج حاليًّا فى العناية المركزة وحالته مستقرة".

وقالت إن "الحالة الثانية فهى لمواطن يبلغ من العمر ٥٥ عامًا، مخالط لحالة مؤكدة ولم تظهر عليه أعراض".

وبهذا الإعلان، يرتفع عدد المصابين بالفيروس فى السعودية منذ الإعلان عن ظهوره فى سبتمبر الماضى إلى 82 حالة، فيما يرتفع عدد الوفيات إلى 41 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت فى وقت سابق عن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها فى القادمين للعمرة والحج لعام 1434هـ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمرض فيروس الكورونا الجديد.

وأوصت الوزارة بتأجيل أداء مناسك العمرة والحج لهذا العام لكبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة كمرضى القلب والكلى والجهاز التنفسى والسكرى، ومرضى نقص المناعة الخلقية والمكتسبة، إضافة إلى المصابين بأمراض الأورام، وكذلك الحوامل والأطفال.

ومنذ اكتشافه بالعالم فى سبتمبر الماضى تم تسجيل 103 حالة إصابة بفيروس الكورونا حول العالم، توفى منهم 49، وكانت معظم حالات الوفاة لأشخاص تجاوزا الأربعين من أعمارهم.

ويعد فيروس "كورونا" أو ما يسمى الالتهاب الرئوى اللانمطى الحاد، أحد الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى، ولا توجد حتى الآن على مستوى العالم معلومات دقيقة عن مصدر هذا الفيروس ولا طرق انتقاله، كما لا يوجد تطعيم وقائى أو مضاد حيوى لعلاجه.
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مصر 365

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