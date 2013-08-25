شرطة أبوظبي: عصابة دولية تصور الشباب «عرايا» عبر «سكايب» لابتزازهم ماليًا

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وقال العقيد راشد محمد، في تصريحات للصحفيين، إن العصابة تتصيد ضحاياها عن طريق مشاهد جنسية لنساء، واستخدام دبلجة بصوت نسائي لاستدراج الضحايا الذكور أمام كاميرات الكمبيوتر، حيث يطلبون من الضحايا تسجيل لقطات مخلة بالآداب العامة لهم

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وقال: «العصابة تستهدف فئة الشباب، وتتحادث معهم عبر بعض برامج الاتصال ومنها (سكايب)، مستخدمة في الوقت نفسه أسماء مستعارة لفتيات لاستدراجهم بأصوات مدبلجة للقيام بأوضاع إيحائية جنسية تكشف عوراتهم، حيث تقوم هذه العصابة بابتزاز وتهديد الضحية بمحادثات الفيديو

وأشار إلى أن العصابة تستهدف دول الخليج، داعيا إلى عدم الثقة بالغرباء أو برسائل البريد الإلكتروني المجهولة المصدر، التي تهدف إلى جر الشباب

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وأضاف أن شرطة أبوظبي خاطبت جهات أمنية في عدة دول لرصد تحركات أفراد تلك العصابات وضبطهم

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