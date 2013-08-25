حكومة بريطانيا: «كاميرون» و«أوباما» يريان «مؤشرات متزايدة» على هجوم كيميائي سوري

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، السبت، إن «كاميرون» والرئيس الأمريكي، باراك أوباما، أعربا عن قلقهما تجاه وجود «مؤشرات متزايدة» بأن سوريا شنت هجوما كيميائيا على المدنيين، الأربعاء الماضي. وأوضح المتحدث: «أعربا عن قلقهما العميق جراء الهجوم، الذي وقع في دمشق والعلامات المتزايدة بأنه كان هجوما واضحا بأسلحة كيميائية نفذه النظام السوري ضد شعبه». وأكدا مجددا أن الاستخدام الواضح للأسلحة الكيميائية يستحق ردا جادا من المجتمع الدولي، وكلف الاثنان مسؤولين لدراسة جميع الخيارات. يذكر أن المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إيرنست، قال، فى وقت سابق، إن الرئيس الأمريكي، تلقي، خلال اجتماعه مع مستشاريه للأمن القومي، عرضا مفصلا لخيارات محتملة بشأن كيفية الرد على استخدم الجيش النظامي السوري أسلحة كيميائية في سوريا، وأضاف المتحدث أن أجهزة المخابرات الأمريكية تواصل جمع المعلومات حول الواقعة. وتابع أن «أوباما» تحدث إلي رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بشأن الوضع المتفاقم فى سوريا، وعبرا عن «قلقهما الشديد» من استخدم أسلحة كيميائية.

شبكةعيونالإخبارية

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