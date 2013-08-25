"التطوير التكنولوجى" بالفيوم يحصد المركز الثانى على الجمهورية

فاز مركز التطوير التكنولوجى بقياداته السابقة محمد فاروق ربيع مدير المركز سابقاً والسيد عبدالعظيم جودة رئيس قسم التدريب ومدير مركز الاختبارات سابقاً ومعهم لفيف من المعلمين والمدربين والطلاب بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية، حيث تصدرت الفيوم المركز الأول خلال العامين السابقين فى المسابقة السنوية للبرنامج الطلابى إنتل ليرنIntel Learn والتى تقوم عليه شركة إنتل برعاية وزارة التربية والتعليم.

قام الدكتور محمود أبو العزم وزير التربية والتعليم والدكتور خالد مصطفى رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والمهندس حازم عامر نائب مدير إنتل مصر بتكريم الفائزين من جميع المحافظات، ففى محور المشروعات تميز طلاب الفيوم بالفوز بالمركز الأول للطلاب فاطمة محمود حسانين، هاجر السيد سلطان، أحمد جمال سعيد والمركز الثانى للطلاب إبرام هانى سميح، أسماء أحمد حسن فى المشروعات وجميعهم من قرية العجميين بمدارس على الصاوى الإعدادية بنات والعجميين الإعدادية بنين والعجميين الثانوية بنين والعجميين الثانوية بنات وفاز بالمركز السادس الطالبات منار محمد عبدالتواب، إسراء محمد السيد، نادية أنور عبدالستار من مدرسة فتحى الهاين الإعدادية وفازتا بالمركز الثانى عشر الطالبتين هبه محمد زين العابدين، سارة حسن محمود من مدرسة النور للمكفوفين بالفيوم.

> وفى محور المدربين فاز كل من عادل فراج أحمد بيومى، رباب محمد قرنى، محمود جمال عبد الحفيظ، محمود محمد محمد علوانى، أحمد محمد قطب عبدالخالق، لمياء أحمد حسن على، رباب بلال كردى حسنين..و فى محور مراكز التدريب بالمدارس فاز كل من حسين عبدالسيد مهدى – مدير مدرسة فتحى الهاين الإعدادية ونادى السيد مرتضى – مدير مدرسة على الصاوى ع بنات..وفى محور أقسام التطوير التكنولوجى تأهل هذا العام بالفوز شعبان محمد بيومى رئيس قسم التطوير التكنولوجى بإدارة يوسف الصديق، أحمد سيد فداوى – مسئول التدريب بالقسم.

كما تم تكريم كل من محمد فاروق ربيع – مدير مركز التطوير سابقاً، السيد عبدالعظيم جودة – رئيس قسم التدريب سابقاً، ونشوى سيد أحمد – منسق البرنامج بالمحافظة وهم من قاموا وأشرفوا على هذا الإنجاز بمركز التطوير التكنولوجى بالفيوم خلال عام 2012-2013 م.

وكان على رأس المكرمين محمود العمريطى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم الذى اعتذر عن حضور الحفل لانشغاله بالاستعدادات اللازمة لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة.