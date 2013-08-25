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"6 أكتوبر" بدمياط ترفض مشاركة النور فى إعادة صياغة الدستور

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"6 أكتوبر" بدمياط ترفض مشاركة النور فى إعادة صياغة الدستور "6 أكتوبر" بدمياط ترفض مشاركة النور فى إعادة صياغة الدستور

أكدت حركة 6 أكتوبر بدمياط، فى بيان صادر عنها أمس السبت رفضها لتدخل حزب النور فى الدستور باعتبار أن حزب النور لم يكن له أى دور فى ثوره 30 يونيو، لم يشارك الشعب المصرى فى رفضه للإخوان وليس من المعقول أن يفرض وصايته على شعب .
> وأضاف محمد العزبى منسق الحركة أننا ندعو شعب مصر جميعا للنزول يوم الجمعة القادمة الموافق 30 أغسطس لجميع ميادين الحرية لتأييد الدولة المصرية ضد أى قرارات خارجية وليكن شعار تلك الجمعة مصر فوق الجميع.
> وأضاف العزبى أنه يحذر كل الأحزاب من محاولة فرض الوصاية على شعب مصر، مؤكدا أن ثورة 30 يونيو كانت ثورة شعب ولم تكن ثورة أحزاب، فالقرار الآن للشعب وليس لهم.
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مصر 365

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