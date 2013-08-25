بالصور محافظ الفيوم يتفقد الحالة الأمنية بالإقليم

تفقد الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم، خلال بجولة، الحالة الأمنية لعدة مناطق بالمحافظة، كما تفقد أيضا قوات التأمين والأكمنة واللجان المسئولة عن تطبيق حظر التجوال، والتى تنتشر بكل أرجاء محافظة الفيوم، رافقه خلالها اللواء الشافعى حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والعقيد ياسر جمعة، قائد قوات التأمين بالمحافظة، واللواء هانى مشرف، مساعد مدير الأمن للأمن العام، والعميد محمد الشامى، مدير المباحث الجنائية بالمحافظة، والعقيد وليد عيسى، المستشار العسكرى للمحافظة.

كما تفقد محافظ الفيوم قوات التأمين المتمركزة باستاد الفيوم الرياضى، ونادى محافظة الفيوم، وكذا شارع النادى ومناطق بهجت والفوال والفدان ووسط البلد وشارع السنترال وأمام نادى الشرطة، واطمئن على تطبيق حظر التجوال واستقرار الحالة الأمنية من قبل قوات التأمين من الجيش والشرطة الساهرة على أمن وراحة المواطنين.

واطمئن المحافظ على الحالة المعنوية العالية لظباط وجنود الجيش والشرطة من قوات التأمين الموجودين داخل الأكمنة واللجان، والمسئولين عن تطبيق حظر التجوال بمنطقة ميدان المسلة وحثهم على أداء دورهم فى حماية الوطن بحماس وعزيمة وقوة، وقام بتشجيعهم لمواصلة العمل بكل همة وحزم فى التصدى لأى محاولة من أى شخص لتخريب البلاد والعمل على تطبيق القانون ومواجهة أى أعمال خارجة عنه وشكرهم على مجهودهم الكبير لتأمين مواطنى المحافظة الذين عبروا جميعا عن تكاتفهم معهم وشعورهم بمدى المجهود المبذول ممن تركوا معسكراتهم من أجل حمايتهم والذود عنهم.

وأشاد اللواء الشافعى حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، بمدى جدية قوات التأمين من الجيش والشرطة وأنهم سيحمون بلادهم مهما كانت الظروف، كما صرح بأن هناك تحسن تدريجى بمستوى الحالة الأمنية، وأنها فى ازدياد مستمر بعد تطبيق حالة الحظر بطريقة قوية فى أوقاته المحددة وأيضا تعميم الخطط الأمنية وتطويرها كل يوم حسب الحالة الأمنية، وأن المعنويات مرتفعة جدا لدى الظباط والمجندين، ومصممون على تحقيق هدفهم من أجل الصالح العام لمحافظة الفيوم ومصلحة الوطن.

وفى نهاية الجولة تفقد محافظ الفيوم الأسلحة والذخائر المظبوطة من قبل قوات التأمين والمسروقة من المراكز والأقسام التى تم اقتحامها، حيث إن كثيرا من المواطنين سلمها لقوات التأمين ومن تم ضبطه وفى حوزته سلاح تم تحريزه واتخذت معه الإجراءات القانونية، وسيتم عرضهم على النيابة لاستجوابهم.