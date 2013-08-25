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"البيئة": 3.5 ملايين دولار خسائر حادث السفينة الأيرلندية بالبحر الأحمر

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"البيئة": 3.5 ملايين دولار خسائر حادث السفينة الأيرلندية بالبحر الأحمر "البيئة": 3.5 ملايين دولار خسائر حادث السفينة الأيرلندية بالبحر الأحمر

أكدت الدكتورة فاطمة أبو شوك الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أن لجنة متخصصة قامت بمسح محيط حادث السفينة الأيرلندية بالبحر الأحمر، وتقييم الأضرار والخسائر والتى بلغت قيمتها التقديرية 3 مليون و14 ألف و800 دولار.

وأشارت أبو الشوك فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أنه تم تحديد الخسائر طبقا للمعايير الدولية للدول التى بها بيئات مماثلة خاصة وأن منطقتى الحادث تعد من أهم مواقع الشعاب والغوص بالبحر الأحمر، ويتردد عليها مئات الآلاف من الزوار سنويا، كما قامت وزارة البيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة مع السفينة بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم التحفظ عليها داخل ميناء شرم الشيخ.

كانت وزارة الدولة لشئون البيئة قد قامت من خلال محميات جنوب سيناء بتشكيل لجنة فنية من المتخصصين فى البيئة البحرية وإيفادها إلى منطقة "شعاب الجاكسون" و"غوص نورث لاجون" بخليج العقبة على إثر اصطدام سفينة (سويت ليدى) التى ترفع علم دولة كوك آيلاند بالمنطقتين أثناء سيرها من ميناء العقبة إلى بنغازى بليبيا عبر قناة السويس، وهى من نوع كارجو (تحمل حمولات وليس كونتينرز) وتحمل 1400 سيارة ويبلغ طولها 134 مترا وعرضها 21 مترا.

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مصر 365