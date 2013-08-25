الأمير الحسن بن طلال يطلق حوارا حول "الميثاق الاقتصادى العربى"

أطلق الأمير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربى حوارا حول مضامين "الميثاق الاقتصادى العربى" والذى يأتى فى إطار توجيهاته لمنتدى الفكر بالتعاون مع منتدى تطوير السياسات الاقتصادية بالأردن، بإعداد ميثاق اقتصادى عربى يعزز مسعى التكامل الاقتصادى العربى.

وأكد الأمير الحسن فى اللقاء الذى عقد أمس"السبت" فى جامعة طلال أبو غزالة بحضور نخبة من قادة الفكر والاقتصاد ومؤسسات المجتمع المدنى وممثلى وسائل الإعلام، على ضرورة التركيز على عناصر مشروع التكامل الاقتصادى الشامل بكل أبعاده ليكون القاعدة الصلبة التى تحتضن فى نهاية الطريق التكامل العربى المنشود.

وقال إن بناء تشبيك اقتصادى عربى سيساهم فى عملية التنمية الاقتصادية العربية، بحيث يمكن البناء عليه مستقبلاً وفق متطلبات واحتياجات منطقتنا"، معربا عن أمله فى أن يحقق الميثاق الاقتصادى العربى التكامل ما بين الموارد البشرية من جهة و الموارد الطبيعية من جهة أخرى.. لأن المستفيد هو الإنسان العربى.

وأعاد الأمير الحسن إلى الأذهان أن التكامل فى عمل المثلث السياسى، والاقتصادى- الاجتماعى، ومؤسسات القطاع المدنى، لهو نقطة ارتكاز عملية تحقق ما نسعى إليه وهو خدمة الصالح العام لأوطاننا".