بالفيديو .. كهربا يسهم في تعادل قاتل للوزيرن أمام صلاح والنني

أحبط لوزيرن فوزا وشيكا لضيفه بازل بعد تعادلهما 1-1في الجولة السادسة من الدوري السويسري يوم السبت بمشاركة الثلاثي المصري محمد صلاح، محمد النني في مواجهة محمود "كهربا".

وحل بازل ضيفا على لوزيرن وتقدم عن طريق جيوفاني سيو في الدقيقة 32، وخطف ديميتار رانجيلوف هدفا قاتلا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وكاد بازل أن يصعد للمركز الثاني، لولا الهدف القاتل الذي حافظ للوزيرن على موقعه في وصافة الدوري السويسري.

بدأ محمد صلاح المباراة أساسيا في صفوف بازل قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 82 دون ظهور حقيقي للدولي المصري نتيجة لخوضه اللقاء في غير مركزه.

إذ شارك صلاح في مركز الجناح الأيسر، بينما يفضل اللاعب مشاركته في الجناح الأيمن وذلك في غياب ماركو شتريلير وفالنتين شتوكير للإصابة.

واشترك محمد النني في الدقيقة 58 بدلا من ماتياس ديلجادو.

ثم ظهر محمود "كهربا" لأول مرة في الدوري السويسري في الدقيقة 72 ونجح في تشكيل خطورة على مرمى بازل في أكثر من كرة.

ثلاثي مصري

حاول مورات ياكين المدير الفني لبازل الحفاظ على تقدمه بتغييرات دفاعية، بعد الهدف الذي سجله سيو مستغلا خطأ دفاعي راوغ مدافع وسجل "لوب" من فوق الحارس المتقدم.

وقام ياكين بالدفع بمحمد النني بدلا من ديلجادو، ومارسيلو دياز بدلا من محمد صلاح في الوقت الأخير.

وفي المقابل قام نظيره كارلوس بيرنيجر بالدفع بمحمود "كهربا" لتنشيط الهجوم وهو ما نجح فيه.

وحاول بازل إضاعة الوقت المتبقي بعد احتساب حكم المباراة أربع دقائق وقت بدل ضائع.

وحصل لوزيرن على ركلة ركنية في الوقت القاتل، حولها رانجيلوف في الشباك وسط زحمة دفاعية لبازل دون جدوى.

التعادل جعل بازل في المركز الرابع انتظارا لباقي مباريات المرحلة السادسة، ويواصل بازل نزيف النقاط بعد هزيمته أمام زيوريخ في الجولة السابقة، وتعادله أمام سانت جالين في الجولة قبل الماضية.