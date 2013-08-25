وزير الداخلية اللبناني: التحقيقات المبدئية ترجح أن منفذ تفجيرات الضاحية وطرابلس واحد

كتب : أ ش أ الأحد 25-08-2013 01:21

قال وزير الداخلية اللبناني مروان شربل، إن التحقيقات ترجح أن يكون منفذ تفجير الرويس في منطقة الضاحية الأسبوع الماضي هو نفسه منفذ تفجيري طرابلس" أمس الأول، وأن هدف التفجيرات في لبنان هو خلق فتنة "سنية - شيعية".

وقال شربل في تصريحات صحفية أمس، "لقد عرف مبدئيا من وضع السيارة أمام مسجد السلام في طرابلس بشمال لبنان، موضحا أن الأمن اللبناني شدد من إجراءاته لمحاصرة هذه الموجة القادمة إلى لبنان، موضحا أن الشيخ أحمد الغريب، الذي أوقف أمس، للتحقيق معه في تفجيري طرابلس، لم يثبت عليه شيء وقد يُخلى سبيله اليوم، وشدد شربل في تصريح صحفي على رفض الأمن الذاتي فالحماية الأمنية من واجبات الدولة لا المواطنين. وكانت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني، أوقفت أمس الشيخ أحمد الغريب لظهوره في إحدى كاميرات المراقبة في مكان الانفجار الذي وقع أمس الأول، في مدينة طرابلس بشمال لبنان أمام مسجد السلام وداهمت قوة من شعبة المعلومات منزل الشيخ الغريب، وصادرت منه بنادق حربية رشاشة وقنابل يدوية، فيما قالت حركة "التوحيد الإسلامي" أن الشيخ أحمد الغريب مكلف من قبل رئيس مجلس قيادة الحركة الشيخ هاشم منقارة بمتابعة أحد الملفات العالقة مع النظام السوري.