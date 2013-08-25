شيفيلد يقرض ميلوول زيه القديم بعد أن حضر دون قمصانه الاحتياطية

في واقعة طريفة بدوري الدرجة الأولى الإنجليزية اضطر فريق ميلوول للعب أمام شيفيلد وينزداي بقمصان الأخير الاحتياطية الخاصة بالموسم بعد أن أقرضه إياها لنسيان ميلوول أن يجلب زيه الاحتياطي.

واكتشف مسؤولي ميلوول أنهم أحضروا قمصان الفريق الأساسية والتي تتشابه ألوانها البيضاء والزرقاء مع شيفيلد وينزداي صاحب الأرض مما قد يكلفهم خسارة المباراة.

ولكن مسؤولي شيفيلد وينزداي قاموا بإقراضهم قمصان الفريق الاحتياطية الخاصة به في الموسم الماضي في لفتة طيبة لتلعب المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

جدير بالذكر أنها ليست الواقعة الأولى التي يحدث فيها ذلك في دوري الدرجة الأولى ففي الموسم الماضي اضطر أيضا بارنسلي للعب بقمصان كريستال بالاس الاحتياطية بعد أن اتضح لحكم المباراة تشابه قمصان الفريقين بشكل كبير.