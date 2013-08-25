أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

شيفيلد يقرض ميلوول زيه القديم بعد أن حضر دون قمصانه الاحتياطية

Google+ Print
شيفيلد يقرض ميلوول زيه القديم بعد أن حضر دون قمصانه الاحتياطية شيفيلد يقرض ميلوول زيه القديم بعد أن حضر دون قمصانه الاحتياطية

في واقعة طريفة بدوري الدرجة الأولى الإنجليزية اضطر فريق ميلوول للعب أمام شيفيلد وينزداي بقمصان الأخير الاحتياطية الخاصة بالموسم بعد أن أقرضه إياها لنسيان ميلوول أن يجلب زيه الاحتياطي.

واكتشف مسؤولي ميلوول أنهم أحضروا قمصان الفريق الأساسية والتي تتشابه ألوانها البيضاء والزرقاء مع شيفيلد وينزداي صاحب الأرض مما قد يكلفهم خسارة المباراة.

ولكن مسؤولي شيفيلد وينزداي قاموا بإقراضهم قمصان الفريق الاحتياطية الخاصة به في الموسم الماضي في لفتة طيبة لتلعب المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.

جدير بالذكر أنها ليست الواقعة الأولى التي يحدث فيها ذلك في دوري الدرجة الأولى ففي الموسم الماضي اضطر أيضا بارنسلي للعب بقمصان كريستال بالاس الاحتياطية بعد أن اتضح لحكم المباراة تشابه قمصان الفريقين بشكل كبير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع