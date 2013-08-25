أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

حب الطفل للتملك يسبب اضطرابا سلوكيا ينتهى بوقف التدليل الزائد

Google+ Print
حب الطفل للتملك يسبب اضطرابا سلوكيا ينتهى بوقف التدليل الزائد حب الطفل للتملك يسبب اضطرابا سلوكيا ينتهى بوقف التدليل الزائد

سأل قارئة ابنى عنيد لا يستطيع أن يرى شيئا دون أن يرغب فى امتلاكه وإن لم أحضر له ذلك الأمر يظل يصرخ ويطلب منى أن أتركه بمفرده ويرفض تناول الطعام مما يضعنى فى مواقف محرجة أمام الناس خصوصا فى الوقت الذى لا أمتلك فيه المال لكى يشترى ما يريد.

يجيب عن هذا التساؤل الدكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى قائلا: معظم الأطفال يعتادون على حب التملك بسبب التربية التى ينشأون عليها فالغالبية العظمى من الأمهات يعتقدن أن تدليل الطفل والإتيان بكل ما يريده نوع من التدليل المرغوب فيه ولكن هذا خطأ كبير لأن الطفل الذى يعتاد على تملك كل شىء لن يستطيع تغيير عاداته مما يضع الأم والأب فى مواقف محرجة ويصبح الأمر عاديا لدى الطفل واليوم الذى لا يتحقق فيه رغبات الطفل هنا يصبح الأمر غير عاديا ويظل يصرخ لكن الأم بصفة عامة يجب أن تدرب الطفل على عدم امتلاك كل ما يريد وأن تكون حازمة معه، مع مراعاة أن يكون هناك اتفاق بين الأم ولأب على هذا الأمر لكى لا يلجأ للأم عندما يرفض الأب أو العكس فذلك يخلق نوع من الاضطرابات السلوكية للطفل ويصبح شديد العداء لكل من حوله ويرفض الاستماع لأحد مما يخلق لديه الشعور الشديد بالأنانية وحب الذات وهذا كله ينتهى بتدريب الطفل على أن هناك ما يسمى الوقت المناسب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365