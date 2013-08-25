حب الطفل للتملك يسبب اضطرابا سلوكيا ينتهى بوقف التدليل الزائد

سأل قارئة ابنى عنيد لا يستطيع أن يرى شيئا دون أن يرغب فى امتلاكه وإن لم أحضر له ذلك الأمر يظل يصرخ ويطلب منى أن أتركه بمفرده ويرفض تناول الطعام مما يضعنى فى مواقف محرجة أمام الناس خصوصا فى الوقت الذى لا أمتلك فيه المال لكى يشترى ما يريد.

يجيب عن هذا التساؤل الدكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى قائلا: معظم الأطفال يعتادون على حب التملك بسبب التربية التى ينشأون عليها فالغالبية العظمى من الأمهات يعتقدن أن تدليل الطفل والإتيان بكل ما يريده نوع من التدليل المرغوب فيه ولكن هذا خطأ كبير لأن الطفل الذى يعتاد على تملك كل شىء لن يستطيع تغيير عاداته مما يضع الأم والأب فى مواقف محرجة ويصبح الأمر عاديا لدى الطفل واليوم الذى لا يتحقق فيه رغبات الطفل هنا يصبح الأمر غير عاديا ويظل يصرخ لكن الأم بصفة عامة يجب أن تدرب الطفل على عدم امتلاك كل ما يريد وأن تكون حازمة معه، مع مراعاة أن يكون هناك اتفاق بين الأم ولأب على هذا الأمر لكى لا يلجأ للأم عندما يرفض الأب أو العكس فذلك يخلق نوع من الاضطرابات السلوكية للطفل ويصبح شديد العداء لكل من حوله ويرفض الاستماع لأحد مما يخلق لديه الشعور الشديد بالأنانية وحب الذات وهذا كله ينتهى بتدريب الطفل على أن هناك ما يسمى الوقت المناسب.