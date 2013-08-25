«الشؤون الإسلامية» تخصص 9 ملايين ريال لترميم عدد من الجوامع

خصصت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد (9.147.393) ريالاً ، لتنفيذ مجموعة من المشروعات الخاصة بترميم عدد من المساجد والجوامع في مختلف مناطق المملكة ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لترميم المساجد والجوامع.

وأوضح وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والفنية عبدالله بن إبراهيم الهويمل أن هذه المشروعات التي أرستها الوزارة على عدد من المؤسسات والشركات الوطنية تتضمن: مشروع ترميم المجموعة (6/33) لجامع عباد الرحمن وجامع المدينة المنورة ومسجد العربية القديم ومسجد العزاز، وترميم المجموعة (5/33) لجامع الراكة وجامع ابن حجر ومسجد عاصم بن ثابت بمحافظة الخبر ، وترميم المجموعة (11/33) لجامع مصعب بن عمير ومسجد سعد بن معاذ بمحافظة بقيق ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى مشروع الإشراف على ترميم (33) مسجداً من ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لترميم المساجد بمنطقة القصيم.