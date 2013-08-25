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مرور الطائف ينجح في تسيير الحركة على طريق الكر

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مرور الطائف ينجح في تسيير الحركة على طريق الكر مرور الطائف ينجح في تسيير الحركة على طريق الكر

    نجحت الدوريات المرورية في تسيير الحركة المرورية بعد أن توقفت في طريق "الكر" السياحي الرابط بين الطائف ومكة المكرمة. وقد بلغت طوابير السيارات أكثر من 10 كيلو مترات، حيث وصل الاقبال السياحي بالطائف الى ذروته في أيام نهاية الاسبوع، واكتظت المراكز السياحية بالسائحين من مختلف مناطق المملكة للاستمتاع بالأجواء الربيعية. كما سجل (طريق الرياض، وطريق الجنوب، وطريق السيل، وطريق الشفا، وطريق الهدا، والطريقان الدائريان في الهدا والشفا) حركة غير اعتيادية نتيجة الامطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة هذه الايام. وواصلت الدوريات المرورية تواجدها في الطرق المؤدية الى المراكز السياحية لضبط حركة المركبات الكثيفة حتى ما بعد منتصف الليل.

وكانت أمطار غزيرة قد هطلت على أحياء الطائف والمناطق المجاورة لها، سالت على اثرها الاودية والشعاب، بينما استمرت الاجواء الغائمة مخيمة على سماء الطائف وسط توقعات من الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة باستمرار هذه الموجة من الامطار مع فرصة لتكون السحب الرعدية على المرتفعات.

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