سفير خادم الحرمين بألمانيا يستقبل «رسل السلام»

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ألمانيا الاتحادية الدكتور أسامة عبدالمجيد شبكشي، في مقر السفارة في برلين يوم أمس الاول وفداً من جمعية الكشافة العربية السعودية المشاركين في المؤتمر الكشفي الاوروبي ال21 برئاسة نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد.

ورحب السفير بالوفد، واستعرض مع الفهد أهم مشاريع رسل السلام المنفذة لدى الجمعيات الكشفية الوطنية في أوروبا وأثنى على الجهود الكشفية السعودية من خلال المشروع الكشفي العالمي رسل السلام والفعاليات الاخرى كالاحتفال باليوم الوطني للمملكة او المشروع الكشفي الوطني لنظافة البيئة وحمايتها بالإضافة الى برنامج خدمة الحجاج الذي كان يتابع اعمال الكشافة فيه عن قرب عندما كان وزيرا للصحة، وقال انه كشاف سابق فترة الدراسة ويفتخر بذلك وانه لازال كما هو كشاف يتشرف بخدمة الآخرين.

واستعرض مع الفهد دور اكاديمية الملك فهد في بون وتعاونها مع الجمعية وأوجه التعاون بين الجمعية والكشافة الألمانية في الفعاليات الكشفية التي ستعقد في ألمانيا نهاية العام الهجري الحالي.

وفي نهاية الاستقبال تسلم السفير شبكشي درعاً تذكارياً وتقلد منديل وإسوارة رسل السلام من نائب رئيس الجمعية.