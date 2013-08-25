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تدشين مركز شرطة الوادي لخدمة الأحياء الجديدة بحائل

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تدشين مركز شرطة الوادي لخدمة الأحياء الجديدة بحائل تدشين مركز شرطة الوادي لخدمة الأحياء الجديدة بحائل

حائل – خالد العميم

    تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن أمير منطقة حائل للتوسع في الخدمات الأمنية خصوصاً في الأحياء الجديدة دشن مدير شرطة منطقة حائل اللواء يحيى بن ساعد البلادي أمس مركز شرطة الوادي الذي يقع بالجهة الجنوبية لمدينة حائل حيث يخدم حي النقرة والجبل والرصف والوادي والشفاء وقفار والودي وقصر العشروات والمعيقلات والمطار ومريفق وما يتبعها من القرى. ورفع مدير شرطة منطقة حائل اللواء البلادي شكره وامتنانه للقيادة الحكيمة ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية -حفظه الله- على التوجيه المستمر للتطوير ورفع مستوى الأداء الأمني إلى الأفضل خدمةً للوطن والمواطن والمقيم، مؤكداً أن المتابعة المستمرة والدعم من مدير الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني حول مطالب الأهالي بافتتاح مركز شرطة الوادي إلى واقع، وذلك استمراراً لما قدمه ويقدمه من جهود مستمرة.


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