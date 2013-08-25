أمين حائل يناقش احتياجات محافظة الشملي

التقى أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبورأس، الخميس الماضي، رئيس وأعضاء المجلس البلدي لمحافظة الشملي، إذ ناقش اللقاء احتياجات المحافظة وما يتطلبه العمل البلدي ومن أهمها رفع مستوى فئة البلدية وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لها.

كما تم استعراض الإمكانات المتوفرة لبلدية المحافظة وما حظيت به من دعم خلال العام المالي الحالي مما يوجب تضافر الجهود لاستغلالها كذلك العمل على اخذ الإجراءات اللازمة بحق المقاولين المتأخرين وضرورة التأكيد بعدم التوصية بترسية مشاريع جديدة على المقاولين المتعثرين بمشاريعهم الحالية، كذلك متابعة ترسية المشاريع ومن ضمنها مشاريع الدراسات والإشراف التي توفر للبلدية الكوادر الفنية اللازمة والعمل على استغلال الوظائف الشاغرة للتخصصات الهندسية والتخصصية وفقا لما صدر من توجيهات في هذا الشأن وإدراج ما يلزم من احتياج ضمن ميزانية البلدية خلال العام المالي المقبل.

وأكد أمين حائل، ضرورة التعاون المشترك بين البلدية والمجلس البلدي كفريق عمل يحقق أهداف البلدية، متمنيًّا أن يعكس هذا التعاون على الواقع الملموس لدى المواطن في التطوّر والازدهار لمدينة الشملي والمراكز التابعة لها.