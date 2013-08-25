أخبار عاجلة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة -
نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير" -
فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط -
بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة -
ارتفاع جنوني في أسعار الأجهزة الكهربائية تتباين بشارع عبدالعزيز .. تعرف عليها -
الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في هذه محافظات للمصريين والأجانب مجانا حتى 5 أبريل 2017 -
الحكومة تدرس خطة رفع الدعم للسلع التموينية إلى 27 جنيهًا -
إعلان جمارك القاهرة عن مزاد للسيارات وتحدد موعد وشروط دخول المزاد وماركات السيارات -
بعد القبض على المتهمة بالجمع بين زوجين بأكتوبر || "زوجي كان عارف وهتجوز الثاني بعد خلع الأول" -
بالصور || بيرة ونفايات طبية وحيوانات ميتة فى مستشفى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

البكيرية تستعد لاحتفالات اليوم الوطني

Google+ Print
البكيرية تستعد لاحتفالات اليوم الوطني البكيرية تستعد لاحتفالات اليوم الوطني

    عقد محافظ البكيرية رميح بن صالح الشتيوي مؤخراً الاجتماع التحضيري الأولى لاحتفالات البكيرية باليوم الوطني وذلك بحضور جميع مديري ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وقد ناقش الجميع جدول أعمال الاجتماع الذي خصص لليوم الوطني وعرضت من خلاله الأفكار والمقترحات التي تساعد على إخراج هذه المناسبة بأجمل صورة، وقد رأى الجميع أن منشآت نادي الأمل الرياضية هي المكان الأنسب لإقامة الاحتفالية حيث أنه يعتبر الأكثر تجمعاً للشباب.

وشكل الحضور لجنة تنفيذية بعضوية ممثلي الدوائر الحكومية يكون من مهامها مساندة إدارة التربية والتعليم الجهة المنظمة للاحتفالية، كما ستقوم اللجنة التنفيذية بصياغة البرنامج الرسمي والفعاليات المصاحبة وعرضها على اللجنة الرئيسية بالاجتماع القادم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية