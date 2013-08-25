البكيرية تستعد لاحتفالات اليوم الوطني

عقد محافظ البكيرية رميح بن صالح الشتيوي مؤخراً الاجتماع التحضيري الأولى لاحتفالات البكيرية باليوم الوطني وذلك بحضور جميع مديري ورؤساء الدوائر الحكومية بالمحافظة.

وقد ناقش الجميع جدول أعمال الاجتماع الذي خصص لليوم الوطني وعرضت من خلاله الأفكار والمقترحات التي تساعد على إخراج هذه المناسبة بأجمل صورة، وقد رأى الجميع أن منشآت نادي الأمل الرياضية هي المكان الأنسب لإقامة الاحتفالية حيث أنه يعتبر الأكثر تجمعاً للشباب.

وشكل الحضور لجنة تنفيذية بعضوية ممثلي الدوائر الحكومية يكون من مهامها مساندة إدارة التربية والتعليم الجهة المنظمة للاحتفالية، كما ستقوم اللجنة التنفيذية بصياغة البرنامج الرسمي والفعاليات المصاحبة وعرضها على اللجنة الرئيسية بالاجتماع القادم.