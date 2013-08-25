جازان: تجهيزات لتشغيل مستشفى العيدابي العام

زار مدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور مبارك العسيري أمس مستشفى العيدابي العام للوقوف على آخر الاستعدادات لتشغيل المرحلة الأولى من المستشفى.

ورافقه خلال الجولة مساعد التخطيط والتدريب الدكتور عواجي النعمي، والمساعد للطب العلاجي الدكتور مقبول مغفوري. حيث تفقدوا أقسام الطوارئ والمختبر والأشعة والصيدلية وأقسام التنويم الداخلية والعيادات الخارجية.

وقد اطلع مدير الشؤون الصحية بجازان على آخر تجهيزات هذه الأقسام التي تساهم بشكل كبير في الرقي بالخدمة المقدمة للمريض.

عقب ذلك اجتمع بمدير المستشفى والطاقم الطبي خلال زيارته وحثهم على بذل المزيد من الخدمة للمريض في هذا البلد الغالي، وفي القطاع الجبلي بشكل خاص.

ويأتي ذلك انطلاقاً من توجيهات أمير منطقة جازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر على تقديم وتطوير الخدمات الصحية في جميع محافظات المنطقة.