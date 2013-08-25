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بحث واقع العناية التلطيفية في تجمع طبي ب «قوى الأمن» بالرياض

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بحث واقع العناية التلطيفية في تجمع طبي ب «قوى الأمن» بالرياض بحث واقع العناية التلطيفية في تجمع طبي ب «قوى الأمن» بالرياض

    ينظم مستشفى قوى الأمن بالرياض خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 11-12 ذي القعدة 1434ه الموافق 17-18 سبتمبر 2013م ندوة بعنوان (العناية التلطيفية .. "الواقع والمستقبل") وذلك بقاعة الأمير أحمد بن عبدالعزيز بمقر المستشفى.

وأوضح د. محمد عمر عسيري رئيس اللجنة المنظمة مدير إدارة الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية أن هذا المؤتمر من الفعاليات العلمية الرئيسية الهامة التي حرصت إدارة المستشفى على تضمينها للبرنامج الأكاديمي للعام الحالي 2013م وذلك لأهميته في تطوير قدرات الأطباء ومهارات الأخصائيين العاملين في تقديم الرعاية الصحية المباشرة للمرضى بمختلف تخصصاتهم على تطبيقات العناية التلطيفية بالتزامن مع العلاجات الأساسية المتبعة في الطب الحديث، وذلك لأن مفهوم الطب التلطيفي يهدف إلى تخفيف الآلام والمعاناة التي قد يسببها المرض وطرق علاجه بشكل عام وخصوصاً للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة ومستعصية.

من جهة أخرى ذكر د. جمال الحمد استشاري طب الأسرة والمجتمع رئيس اللجنة العلمية أن المواضيع التي سيشارك في طرحها (21) متحدثاً من داخل وخارج المستشفى ستشتمل على تحسين نوعية الحياة لمرضى السرطان وتخفيف الألم عنهم، العلاج النفسي والمعنوي والدعم الديني والروحاني للمرضى المصابين بأمراض مستعصية، رعاية المسنين والمرضى المقعدين في المنزل والمستشفى، العناية بالتقرحات السريرية والجراحة التلطيفية، دور الطب البديل في العناية التلطيفية، بالإضافة إلى ورش تدريبية للعاملين في مجال العناية التلطيفية.

يذكر أن المؤتمر معتمد من قبل الهيئة للتخصصات الصحية بواقع (18) ساعة تعليم طبي.

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