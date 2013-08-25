المجلس الشيعى الأعلى فى لبنان يقيم عزاء لتفجيرات الضاحية وطرابلس

وجه رئيس المكتب السياسى فى حركة "أمل"، جميل حايك، نداء للمشاركة فى مجلس الفاتحة والعزاء، الذى يقيمه المجلس الإسلامى الشيعى الأعلى بعد غد الاثنين، على أرواح شهداء تفجير الرويس فى الضاحية الجنوبية وتفجيرى طرابلس.

وجاء فى النداء: "الوطن واحد وإن تعددت الأماكن، والدم واحد والإنسان واحد، لتكن دماء الأبرياء المسفوكة على مذبح الوطن فى الرويس وطرابلس، جسر عبور فوق لهيب الفتنة المتنقلة، وحاجز منع يرد كيد الأعداء والحاقدين وأصحاب الأيادى السود".

وقال حايك: "إننا فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى الحكمة والصبر على الجراح النازفة، فإن هذه اللحظة استوجبت أن يكون الرهان على العقل لنؤكد وحدتنا الوطنية وإرادتنا المشتركة، ويظهر معدن الرجال الذين يبرزون فى الملمات والصعاب".

ودعا أهالى الضاحية الجنوبية لبيروت و"طرابلس الفيحاء"، وكل اللبنانيين إلى تلبية نداء نائب رئيس المجلس الإسلامى الشيعى الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، بالمشاركة بمجلس الفاتحة والعزاء الذى سيقام عن أرواح شهداء التفجيرات الإرهابية، فى مقر المجلس الإسلامى الشيعى الأعلى".